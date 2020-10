"Spokojnie. Nie lękajcie się. Wszystko, co będę robił, będzie bazowało wyłącznie na prawie i będzie w granicach obowiązującego porządku prawnego" – tak Przemysław Czarnek, który zostanie dziś powołany na ministra edukacji i nauki, skomentował w rozmowie z PAP zarzuty formułowane przez przeciwników jego kandydatury na to stanowisko. Jak ocenił, obawy uczestników wczorajszej manifestacji w Warszawie są "zupełnie niezrozumiałe". "Nie będę robił żadnej rewolucji, ideologicznej wojny. Ja będę bronił szkół i uczelni przed rewolucją i taką wojną" - zapewnił Czarnek w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Kilkaset osób protestowało w niedzielę przed gmachem resortu edukacji przeciwko decyzji o wejściu Przemysława Czarnka do rzadu i temu, że ma on pokierować połączonymi ministerstwami edukacji i nauki. Największy sprzeciw zgromadzonych budziły wypowiedzi kandydata dotyczące mniejszości seksualnych i praw kobiet.Domagali się powołania nowego ministra edukacji, który "nie będzie selekcjonował dzieci pod kątem ich orientacji seksualnej i będzie przestrzegał ich praw do równego dostępu do edukacji".

Szkoła powinna być zreformowana, ale nie w stylu PiS-owskim. Dzieci muszą być bezpieczne. Muszą być uczone tolerancji, tego, że kobiety i mężczyźni są sobie równi, a nie, że kobiety są stworzone do rodzenia dzieci - apelowała uczestnicząca w proteście posłanka Lewicy Joanna Senyszyn. Możemy się spodziewać, że jako minister będzie dawał nagrody za homofobię. Pora skończyć z takimi ludźmi na wysokich stanowiskach! - dodała.

Przemysław Czarnek w rozmowie z PAP ocenił, że obawy manifestujących są "sztucznie podgrzewane manipulacją". Jak zapewnił, jako minister będzie działał "transparentnie i w dialogu ze środowiskiem nauczycielskim i akademickim". Bez obaw - apelował.

“Nie będę robił żadnej rewolucji"

- podkreślił.

Mamy prawo oświatowe, które nakazuje respektowanie wartości chrześcijańskich, mamy wojewodów, mamy doskonałych kuratorów, choćby lubelską panią kurator Teresę Misiuk, z którą współpracowałem blisko przez cztery lata jako wojewoda lubelski. Nie będę robił żadnej rewolucji, ideologicznej wojny. Ja będę bronił szkół i uczelni przed rewolucją i taką wojną, I do tego narzędzia w polskim porządku prawnym są. Trzeba tylko przestrzegać prawa - tego będę pilnował - zadeklarował Czarnek.

W zbyt wielu miejscach poprawność polityczna zastąpiła zdrowy rozsądek. Będę też dążył do uwolnienia i wzmocnienia nauk humanistycznych, które zostały gdzieś przytłumione, także przez niedociągnięcia z naszej strony. To trzeba zmienić - zapowiedział nowy minister edukacji i nauki.

"Sfera życia seksualnego jest sferą piękną, intymną i prywatną"

Przemysław Czarnek / Wojtek Jargiło / PAP