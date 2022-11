Reprezentacja Polski przegrała z Argentyną 0:2 w swoim ostatnim meczu w grupie C mundialu w Katarze. Mimo to biało-czerwoni awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Przed nami teraz poważny rywal - Francuzi.

Polacy podczas meczu z Argentyną / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA Mecz Polaków z Argentyną nie potoczył się po myśli biało-czerwonych. Choć Wojciech Szczęsny popisowo wybronił karnego, to w drugiej połowie Argentyńczycy dali mu popalić i wygrali z nami 2:0. Mimo tej porażki, Polacy zajęli drugie miejsce w grupie C. Wszystko dzięki zwycięstwu z Arabią Saudyjską oraz remisowi z Meksykiem. Oba zespoły dzisiaj się zmierzyły i zakończyło się to zwycięstwem drużyny z Ameryki Środkowej 2:1 . Mimo takiej samej liczby punktów, to Polska zajęła wyższe miejsce w grupie niż Meksyk dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Teraz przed Polakami walka o ćwierćfinał. Już w niedzielę o godz. 16 czasu polskiego podopieczni Czesława Michniewicza zagrają z obrońcami tytułu mistrza świata - Francją.