„Będąc na liście KO, każdy z kandydatów popiera program KO” – powiedział w Porannej Rozmowie w RMF FM Borys Budka pytany o to, czy Michał Kołodziejczak będzie za liberalizacją prawa aborcyjnego. Donald Tusk zapowiadał, że na liście KO będą wyłącznie osoby popierającej postulat aborcyjny. Wiceprzewodniczący PO przyznał jednak, że jego ugrupowanie nie rozmawiało z Agrounią o tej kwestii. Dopytywany skąd wie, że Kołodziejczak będzie za liberalizacją prawa do aborcji, odpowiedział: „Jest poważnym politykiem i wie, z czym idziemy do wyborów. Jestem przekonany, że z tym nie będzie problemu”.

Budce nie przeszkadzają wypowiedzi Kołodziejczaka krytykujące Platformę i Donalda Tuska. Najważniejsze jest to, czy ktoś dzisiaj patrzy na przyszłość Polski, czy patrzy w kategoriach partyjnych rozgrywek. Ja wiem, że Michał Kołodziejczak - trudna postać polskiej polityki - jest polskim patriotą i zrobi wszystko, by ratować polską wieś przed tym, co się tam dzieje - zaznaczył. Nie są dla niego też problemem zdjęcia Kołodziejczaka z Robertem Bąkiewiczem, liderem Marszu Niepodległości. W polityce ważna jest dojrzałość, ważne jest to, by uczyć się na własnych błędach, przeciąć pewne rzeczy. Dzisiaj, będąc na listach KO, jest jasne, że Michał Kołodziejczak nie wróci do tego typu mariaży - ocenił.

Kołodziejczak za liberalizacją prawa aborcyjnego? Budka: Myślę, że nie będzie z tym problemu

Poseł stwierdził, że PO i Agrounię łączy coś więcej niż tylko chęć odsunięcia PiS-u od władzy. Chociażby (postulat) wzmocnienia polskiej wsi - zaznaczył.

Współpraca z Kołodziejczakiem "dobrze odbierana przez wyborców opozycji"?

Poseł opowiedział też o kulisach rozpoczęcia współpracy z Agrounią. Pracowaliśmy w ostatnim czasie w niezbyt dużym zespole nad tym, żeby zaprosić na listy KO przedstawicieli Agrounii - mówił i zdradził, że o koalicji z rolniczym ugrupowaniem wiedział wcześniej, ale sama decyzja zarządu zapadła wczoraj. Była to decyzja poprzedzona i dobrymi rozmowami, i badaniami. Wszystko wskazuje na to, że jest dobrze odebrana przez wyborców opozycji - stwierdził.

Dopytywany, dlaczego jego partia zdecydowała się na współpracę z Agrounią, odpowiedział: Z szacunku do wyborców Agrounii. Nie chcemy, żeby jakikolwiek głos tych, którzy chcą chronić polską wieś przed szkodnikami z PiS, chcą walczyć o godne życie rolników, się zmarnował.

Roman Giertych "blokowany"

Budka potwierdził, że dziś zostanie zaprezentowany pakt senacki. Udało się. Po dobrych rozmowach wszędzie będziemy mieli wspólnych kandydatów - mówił. Wiceprzewodniczący PO odniósł się też do braku Romana Giertycha na listach opozycji. Tak wspólnymi siłami uzgodniono. Przez niektórych był blokowany - tłumaczył.

Krzysztof Berenda zwrócił uwagę, że wielu polityków kojarzonych z Grzegorzem Schetyną będzie kandydowało do Senatu. Już dawno czas frakcji w PO minął. To są czasy prehistoryczne, jeżeli możemy mówić o frakcjach. Natomiast osoby z dużym doświadczeniem sejmowym też przydają się w Senacie- podkreślił.

Referendum w Sejmie. "Na pewno nie poprzemy tego rozwiązania"

Wiceszef PO przyznał, że posłowie jego partii wezmą udział w debacie na temat referendum. Na pewno nie poprzemy tego rozwiązania. To jest oczywiste. Przecież większość ma niestety PiS w tej izbie, więc blokada jest bardzo trudna. Natomiast najważniejsze jest, by wyborcom przedstawiać, że to nie jest żadne referendum, a kolejny element kampanii wyborczej. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek chce rzeczywiście odpowiedzieć na te pytania (...) to po prostu musi odsunąć PiS od władzy. Kartą referendalną jest karta wyborcza, a nie ulotka wyborcza PiS-u włożona do komisji wyborczych - ocenił Budka.

Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Niektórzy udają, że jest to gra polityczna, a PiS robi sobie kampanię za państwowe pieniądze - powiedział szef PO Donald Tusk po posiedzeniu środowej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM dopytywał swojego gościa, czy w PO nie ma niesmaku po tej wypowiedzi, skoro opozycja mówi o sobie, że jest demokratyczna. Demokracja jest przy urnie wyborczej 15 października. Referendum nie jest poważnie traktowane przez PiS. Pytanie o płot na granicy zakrawa na kpinę. Jeżeli chce się pytać wyborców o płot Kamińskiego, to naprawdę Kaczyński chyba niepoważnie traktuje tych, którzy pójdą do referendum - mówił poseł.