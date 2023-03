Z senatorem PSL Janem Filipem Libickim porozmawiamy o jego kontrowersyjnym wpisie o ofiarach pedofilii w Kościele, w którym stwierdził, że "żarliwość, z jaką redaktor Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w Kościele rodzi we mnie - przyznaje, że złą - pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować". Czy senator zamierza przeprosić za te słowa i czy nie boi się, że ten wpis wykluczy go z tzw. Paktu Senackiego na nadchodzące wybory? Zapytamy także o to, co Jan Filip Libicki sądzi o sojuszu Konfederacji z PiS-em oraz o nową propozycję PO, tzw. "Babciowe".