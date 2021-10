“Jeszcze nie przeczytałem (ustaw podatkowych Polskiego Ładu – przyp. red.), ale wiem, że są bardzo skomplikowane i że jeżeli Polski Ład wejdzie w życie, to uderzy w polskich przedsiębiorców” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM senator PSL-Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki. Na uwagę, że jak może wiedzieć o szkodliwości ustawy jeśli ich nie czytał, stwierdził, że słyszy głosy przedsiębiorców, którzy “ciężko się tego boją”. “Gdybyśmy rozmawiali tylko o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, to byłbym za” – dodał. „Jeżeli w jednym pakiecie ustaw zapisze się dwa dobre rozwiązania i dziesięć rozwiązań złych, to nie ma innego wyjścia, jak głosować przeciwko takiej ustawie” – podkreślił senator.

