Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Rozmówca Piotra Salaka odpowie m.in. na pytanie, jak będzie wyglądała uroczystość zaprzysiężęnia nowej głowy państwa.

Rafała Leśkiewicza zapytamy też m.in. o to, czy przedstawiciel Konfederacji trafi do Kancelarii Prezydenta RP. Jak będzie wyglądać kohabitacja z rządem Donalda Tuska? Co z zapowiadanym referendum ws. praworządności? Jak ocenia rekonstrukcję rządu? Czy Jarosław Kaczyński planuje odwiedzić nową głowę państwa w Pałacu Prezydenckim? To kolejne pytania, które usłyszy rzecznik prasowy prezydenta elekta.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM

Rafał Leśkiewicz / Pawel Wodzynski / East News

