"Nie zamierzam zapisywać się do PiS-u. Nie zamierzam przystępować do Zjednoczonej Prawicy" – zapewnia Paweł Kukiz, gość Porannej rozmowy w RMF FM. "Rozmawiam i z Gowinem, i z Kaczyńskim, i z Czarzastym, i z każdym rozmawiam" – mówi przewodniczący Koła Poselskiego Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia.

Paweł Kukiz / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Handel ustawa za ustawę z PiS? "Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało" - przyznaje Kukiz i zastrzega, że zależy to też od tego "czego pan prezes będzie wymagał w zamian". "Jeśli będzie wymagał za dużo, to muszę zapomnieć o swoich ustawach" - mówi gość Roberta Mazurka.

