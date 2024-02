Czy grozi nam wojna? A jeżeli tak, to w jakiej perspektywie czasowej? Dlaczego CPK jest istotne z punku widzenia systemu odstraszania Rosji? O obecną sytuację geopolityczną pytamy w Porannej rozmowie w RMF FM gen. Rajmunda Andrzejczaka.

Gen. Rajmund Andrzejczak / Michał Dukaczewski / RMF FM

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co można jeszcze zrobić, by wzmocnić system bezpieczeństwa? W rozmowie poruszymy również temat ewentualnej kariery politycznej polskiego generała. Krążą bowiem pogłoski, że wojskowy przymierzany jest do roli kandydata na prezydenta Polski...

/ RMF FM

