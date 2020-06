"Ja się cieszę, ja Jana Śpiewaka broniłem, uważałem, że wyrok sądu jest niesprawiedliwy. (…) Był chłopakiem, który się zaangażował, bo widział, że coś złego dzieje się ludziom. Za to został skazany. Źle się stało, że został skazany, dobrze, że został ułaskawiony. Muszą być tacy ludzie jak Jan Śpiewak, którzy stają po stronie słabszych" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Gdula odnosząc się do informacji o ułaskawieniu Śpiewaka przez prezydenta Andrzeja Dudę. Poseł Lewicy dodaje: "Jest afera reprywatyzacyjna i jedyna osoba, która dostaje wyrok, to ktoś kto zaangażował się po stronie lokatorów. Tak być nie może".

