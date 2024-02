​Gościem poniedziałkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Głównym tematem rozmowy będzie śmierć rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, o której Kreml poinformował w piątek po południu. Czy kiedykolwiek dowiemy się, jak i dlaczego akurat teraz zmarł Nawalny? Czy został zamordowany? Czy jego śmierć ma związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Rosji?

Dyrektor Centrum Mieroszewskiego Ernest Wyciszkiewicz / Paweł Supernak / PAP

Porozmawiamy ponadto m.in. o tym, co dzieje się na froncie wojennym w Ukrainie, a także, czy Rosja pracuje nad nuklearnym systemem antysatelitarnym, który miałby zostać umieszczony w przestrzeni kosmicznej.

