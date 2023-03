„W interesie Rosji jest nie tylko przejęcie Ukrainy, ale również odbudowa swoich wpływów na całym obszarze postsowieckim. Mołdawia – państwo słabe, łatwe do destabilizowania – jest na celowniku Rosji” - tak na pytanie o to, czy Mołdawia to miejsce, w którym wybuchnie nowa odsłona wojny, odpowiadał dr Adam Eberhardt pełnomocnik premiera ds. wspierania reform w Mołdawii.

Wiceprezes fundacji Warsaw Enterprise Institute przyznał, że zajęcie Mołdawii mogłoby oznaczać, że Rosja może zajść Ukrainę od zachodu i południa. Tylko raczej nie spodziewałbym się na tym etapie, że mielibyśmy do czynienia z rosyjskimi czołgami, które wjeżdżają do Mołdawii, bo też niespecjalnie mają skąd wjechać. Ukraina szczęśliwie obroniła swoje wybrzeże czarnomorskie, nawet odbiła Chersoń. Natomiast proszę pamiętać o tym, że Rosja jest w stanie destabilizować państwa - w które wymierzona jest jej polityka - nie tylko czołgami, ale również poprzez korupcję, protesty, działania społeczne, polityczne, które mają za zadanie realizację jej celów. Zresztą przecież tak zaczęła się wojna w Ukrainie - zaznaczył.

Eberhardt o Mołdawii: Rosja jest w stanie destabilizować nie tylko czołgami, ale również korupcją, protestami

Biden w Warszawie wysłał sygnał ostrzegawczy

Ekspert podkreślił, że z "uwagą i obawami" patrzy na to, co Rosjanie starają się robić w Mołdawii. Jego zdaniem nieprzypadkowo o Mołdawii mówił w swoim warszawskim wystąpieniu Joe Biden. Miałem wrażenie, że trochę na siłę Mołdawia była wklejona do tego wystąpienia, aby dać sygnał poparcia dla pani prezydent Sandu, ale jednocześnie sygnał ostrzeżenia wobec Kremla - mówił.

Na tym etapie wydaje mi się, że władze mołdawskie są w stanie utrzymywać stabilność w państwie, ale te protesty, ta destabilizacja jest przewidziana przez Kreml na najbliższe tygodnie i miesiące - wskazał.

"Problemem dla Rosji może rzeczywiście być uzbrojenie"

W rozmowie pojawił się też wątek rosyjskich strat w Ukrainie. Robert Mazurek przypomniał, że według Ukraińców ok. 80 proc. najemników grupy Wagnera zginęło na wojnie. Ludzi w Rosji jest dużo. Jeżeli będzie potrzeba, żeby ta wojna trwała, to elementy mobilizacji będą znowu przywrócone. Problemem dla Rosji rzeczywiście może być uzbrojenie, broń. Tutaj jest pytanie kluczowe: w jakim stopniu Chińczycy pod stołem albo w sposób otwarty będą wspierali Rosję (...) Chiny nie mogą dopuścić do tego, żeby Rosja tę wojna przegrała. Pytanie, jak ostentacyjnie będą Rosji pomagać - stwierdził Eberhardt.

Wiceprezes fundacji Warsaw Enterprise Institute zwrócił uwagę, że Rosjanie mają tylko ok. kilkaset nowoczesnych czołgów. Natomiast mają olbrzymią ilość złomu postsowieckiego - ok. 10 tys. Nikt nie ma pojęcia, w jakim stanie ten złom jest, czy można go rekultywować, rzucić na front - powiedział.