Od 1 marca uchodźcy z Ukrainy w Polsce mają dopłacać do utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. "Dziś się dowiaduję, że są problemy, ale taka jest polityka. Mieliśmy odprawę z wojewodami. Wszyscy będą jednolicie interpretować przepisy w skali kraju. Jestem przekonany, że nie będzie problemów z interpretacją tych przepisów" - mówił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w rozmowie 7 pytań o 7:07 w radiu RMF24.

Pod koniec ubiegłego roku rząd informował o 6 mld złotych wydanych na pomoc uchodźcom w Polsce. Ustawa dotycząca uchodźców zredukuje te wydatki? To były wydatki za pierwsze pół roku, one w pierwszym roku były większe od tych, o których pan mówi. To nie chodzi o wydatki, to jest kwestia także bilansowania wydatków. Ponieważ wielu Ukraińców w Polsce, ponad 700 tysięcy, pracuje legalnie, opłaca składki, płaci podatki. Za pewien czas będziemy mogli zbilansować, jak wygląda ta kwestia. Ci ludzie przecież pracują na polskie PKB i tutaj zostawiają swoje pieniądze - podkreślał Szefernaker.

Od 1 marca Ukraińcy zaczynają dopłacać do utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Pojawiają się problemy, bo samorządowcy nie wiedzą, jak egzekwować ten przepis.

Wdrożyliśmy te działania, wspólnie przygotowując przepisy z samorządowcami, więc jestem zaskoczony tym, co usłyszałem w Faktach u państwa. Przygotowaliśmy wspólnie te rozwiązania przez pół roku. Dziś się dowiaduję, że są problemy, ale taka jest polityka. Mieliśmy odprawę z wojewodami. Wszyscy będą jednolicie interpretować przepisy w skali kraju. Jestem przekonany, że nie będzie problemów z interpretacją tych przepisów - zapewniał wiceszef MSWiA.

Samorządy sygnalizują, że nie ma przepisów, jak ściągnąć z Ukraińców te opłaty. Rozmawialiśmy z wojewodami, którzy będą to nadzorować. Będą pomagać samorządom we wszystkich działaniach. Także Ministerstwo Finansów tłumaczyło, jak egzekwować te przepisy, dotyczące ściągania środków. Koordynujemy te działania, które mają na celu to, aby ci ludzie, którzy jeszcze się nie usamodzielnili, jak najszybciej się w Polsce usamodzielnili - mówił gość Radia RMF24.