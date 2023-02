Posłowie Zjednoczonej Prawicy oklaskiwali w środę w Sejmie swoich ministrów. Mobilizował ich do tego Janusz Kowalski, wiceminister, polityk Solidarnej Polski. "Brawo minister Czarnek. Wstajemy. Brawo" - zachęcał z mównicy.

W środę wieczorem w Sejmie, jeszcze przed głosowaniami, na mównicę wyszedł minister edukacji Przemysław Czarnek. Opozycja skandowała: "złodzieje, złodzieje". Minister oskarżał opozycję o "wylewanie pomyj" na niego w związku z aferą "Willa plus".

Później głos zabrał Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, polityk Solidarnej Polski. Nie podoba wam się minister Czarnek? Nie podoba wam się minister Ziobro, bo odkrył być może największą aferę w warszawskim ratuszu? Złodzieje? Zapytajcie się, co się dzieje w Warszawie - zwrócił się do opozycji.

Cytat My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, wstańmy, pokażmy teraz jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. Brawo. Brawo minister Czarnek. Brawo minister Czarnek. Wstajemy. Brawo - mówił Kowalski.

Politycy PiS wstali z ław sejmowych, klaskali i skandowali imię premiera: Mateusz.

Kowalski nie przerywał i krzyczał dalej: Nigdy nie dojdziecie do władzy, krzyczcie sobie, brawo. Rozliczymy was, rozliczymy Trzaskowskiego. I co się Nitras śmiejesz? Śmiej się. Brawo. Brawo minister Czarnek.



W związku z tym, że kłamiecie i zmyślacie, nie macie prawa mierzyć nas swoją bandycką, złodziejską miarą, bo nie wszyscy są tacy sami - powiedział we wtorek w Sejmie szef MEiN Przemysław Czarnek, zwracając się do opozycji.

Mówił m.in. do lidera PO Donalda Tuska. "Panie Donaldzie Tusku, przywódco całej opozycji bez względu na liczbę list. Zechciał pan nagrać w swoim stylu, chamski filmik o 40 mln zł, które pana zdaniem spowodowały, że nie ma pieniędzy na szkoły, że jest bieda w szkołach, że nie ma inwestycji" - powiedział minister Czarnek prezentując plansze z wykresami pokazującymi środki przeznaczone na edukację w ostatnich latach.

Minister podkreślał, że 5 mld 200 mln zł z Polskiego Ładu wsparło samorządową infrastrukturę edukacyjną. "Plus 170 mln zł w edukację niesamorządową" - wyliczał.

"Panie Donaldzie Tusku, pani Szumilas, pani Hall powiedzcie państwo, w którym roku zbliżyliście chociaż do połowy tej kwoty? I macie czelność mówić, że 40 mln zł na organizacje samorządowe cokolwiek to zmieniają" - mówił szef MEiN.

Prezentując kolejną planszę, minister podkreślił, że 2,5 mld zł w ciągu roku przeznaczono na opiekę psychologiczną. "18 tys. dodatkowych etatów, psychologów, pedagogów specjalnych w polskich szkołach. Panie Donaldzie Tusku, kiedy zbliżyliście chociaż do połowy tej kwoty?" - minister pytał Czarnek.