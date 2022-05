"Pomysł jest taki, żeby każda osoba w wieku produkcyjnym otrzymała 1300 zł. Nie ma żadnego kryterium dochodowego, to znaczy – to nie jest świadczenie, które ma być dla biednych, tylko ma przysługiwać wszystkim mieszkańcom danego terytorium, bez żadnych warunków" – tak o pomyśle bezwarunkowego dochodu podstawowego opowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM dr Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Eksperyment jest na razie planowany na Warmii i Mazurach.

Skąd na to pieniądze? - dopytywał swojego gościa Robert Mazurek.

Jesteśmy na etapie rozmów. Pieniądze na ten eksperyment mogą być z czterech źródeł: środki europejskie, rządowo-centralne i prywatne. Nie wszystkie z nich wchodzą w grę. To teoretyzowanie na razie - wyjaśnił dr Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego.

To jest eksperyment. Chcemy sprawdzić, czy to rozwiązanie w ogóle działa. Trzeba najpierw sprawdzić, jak to działa w małej skali - dodał.

Dr Maciej Szlinder / Jakub Rutka / RMF FM

Eksperymenty, które już się odbyły lub są przeprowadzane chociażby w Indiach, Finlandii, czy innych krajach pokazują, że ten lęk - czy ludzie przestaną pracować, jeżeli będą mieli te środki - który naturalnie się pojawia, okazuje na razie nieuzasadniony. Chcemy sprawdzić czy u nas też tak będzie - argumentował dr Szlinder.

"W Europie Środkowo-Wschodniej takiego eksperymentu jeszcze nie było"

"Do tej pory najlepszym eksperymentem był ten przeprowadzony w Indiach 10 lat temu. W tym roku ruszy też taki eksperyment w Katalonii. Eksperyment trwa już w Niemczech, i Niemcy po tym eksperymencie doszli do wniosku, że trzeba go rozbudować, bo 122 osoby to za mało. Jak będziemy mieli efekty z krajów rozwiniętych, z krajów rozwijających się takich jak Indie, to o to właśnie chodzi, żeby zrobić też eksperyment w kraju takim jak Polska, w kraju Europy Środkowo-Wschodniej dlatego, że tutaj żadnego takiego eksperymentu jeszcze nie było" - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM dr Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego

"Chcemy się dowiedzieć jak ludzie zmieniają swoje zachowanie w sytuacji, w której mają zapewnione bezpieczeństwo socjalne poprzez taki dochód w każdym miesiącu" - mówił dr Maciej Szlinder. Ale zwrócił też uwagę, że eksperyment ten ma szansę wpłynąć nie tylko na ludzi, ale też na gospodarkę: "Chcemy też sprawdzić jak zareagują ceny, bo doskonale wiemy, że tego typu impuls popytowy może mieć też przełożenie na ceny. Będziemy sprawdzać czy ceny wzrosną. To jest pytanie. Ceny niektórych produktów mogą wzrosnąć takich, których nie da się szybko do produkować, ale innych niekoniecznie" - dodał.

