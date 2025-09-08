Ministra energii Miłosza Motykę zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM o szansę na implementowanie bonu energetycznego. Czy prezydent podpisze ustawę o zamrożeniu cen prądu? Jak wyglądają relacje między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Energii?

Miłosz Motyka / Jakub Rutka / RMF FM

Kto zbuduje drugą elektrownię jądrową w Polsce? Czy odwołanie łęczyńskiego starosty z PSL doprowadzi do konfliktu z Platformą Obywatelską? To kolejne pytania, które usłyszy minister energii.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

