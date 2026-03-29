Prezydent Karol Nawrocki wraca z CPAC w Dallas i zapowiada już wkrótce decyzję ws. przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy dojdzie do uroczystości? Czy prezydent powinien wziąć w niej udział? A może zmusi większość sejmową do zastosowania "planu B"? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Tobiasza Bocheńskiego, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.
W Porannej rozmowie w RMF FM, której gościem będzie Tobiasz Bocheński z PiS, wrócimy też do wystąpienia prezydenta Nawrockiego na konferencji CPAC w Dallas w Teksasie. Czy brak obecności prezydenta Donalda Trumpa nie powoduje, że słowa polskiego prezydenta na konferencji CPAC nie wybrzmiały tak mocno, jak mogły?
Porozmawiamy też o wecie do kodeksu postępowania karnego. Prezydent składa swój projekt. Czy rządzący w ogóle pochylą się nad prezydenckim projektem? A może ustawę należało podpisać? Czy tylko kwestia aresztu wydobywczego jest w tej ustawie istotna?
Gościa zapytamy też o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, które już wkrótce może zostać powołane do życia oraz o rewizję SAFE 0 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe chce pieniędzy na zbrojenia z NBP, ale zmienia zapisy ustawy prezydenckiej.
