Co wiadomo o cyberatakach w Wadowicach i Cieszynie? Kto był ich sprawcą? Kiedy zakończy się polityczna przepychanka o stanowisko wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji, polityka Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica / Marcin Suchmiel / RMF24

W ostatnich dniach doszło do cyberataków na wadowicki Urząd Miejski oraz Zarząd Budynków Miejskich w Cieszynie. Co wiadomo o obu cyberatakach? Kto był ich sprawcą? Ile takich cyberataków ma miejsce dziennie?

W rozmowie z wicepremierem nie zabraknie bieżących tematów politycznych. Porozmawiamy o tece wicepremiera dla minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Polski 2050, zmianie na fotelu marszałka Sejmu oraz związkach partnerskich.

