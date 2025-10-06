Co dalej z koalicją rządzącą i Polską 2050? Co, jeśli Donald Tusk nie wyrazi zgody na objęcie teki wicepremiera przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz? Kiedy dojdzie do rozmowy wiceprzewodniczącej Polski 2050 z szefem rządu w tej sprawie? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Zapraszamy!

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej / Jakub Rutka / RMF24

Nie milkną echa deklaracji Szymona Hołowni, który pod koniec września ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050. Przed ugrupowaniem zatem konieczność wyboru nowego lidera. Jedną z faworytek jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, która uzyskała rekomendację klubu parlamentarnego i Rady Krajowej Polski 2050 do objęcia stanowiska wicepremiera w rządzie po tym, jak w połowie listopada Hołownia odejdzie ze stanowiska marszałka Sejmu.

