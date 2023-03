"Myślę, że nadal jest szansa na jedną listę. Tylko że takie koalicje tworzone są na dwa miesiące przed wyborami - tak pokazuje doświadczenie. Jednak nie przez media tworzy się takie listy, tylko bierze się telefon i umawia na spotkanie" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Anna Maria Żukowska. Posłanka Lewicy była pytana o wspólną listę opozycji w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Maria Żukowska: Wciąż jest szansa na jedną listę opozycji

Robert Mazurek dopytywał posłankę Lewicy, dlaczego nie mogą się porozumieć w sprawie jednej listy wyborczej opozycji. Czy chodzi może o pieniądze i osobiste ambicje, jak sugerował Leszek Miller?

Jeżeli Leszek Miller uważa, że w polityce chodzi o pieniądze to jest przykre spojrzenie, aczkolwiek to nie ma to nic do rzeczy bo i tak dostaniemy subwencję - odpowiadała Anna Maria Żukowska.

Chodzi o to, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, a wygrać można nie za pomocą magicznych zaklęć pod tytułem "jedna lista", która ma załatwić wszystko, ale to się nie dzieje samo, trzeba ludzi przekonywać, a to nie jest łatwe - dodawała posłanka Lewicy.

Myślę jednak, że nadal jest szansa na jedną listę. Tylko że takie koalicje tworzone są na dwa miesiące przed wyborami - podkreślała Żukowska.

Prowadzący rozmowę pytał też posłankę Lewicy o reparacje wojenne od Niemiec.

Zawsze mówiliśmy, że jeżeli jest jakiś mechanizm prawny, żeby dojść reparacji od Niemiec, to można oczywiście spróbować to zrobić, choć mnie jako prawniczce wydaje się to wątpliwe - mówiła na antenie RMF FM Anna Maria Żukowska.