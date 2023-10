Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w czwartek będzie rzeczniczka Konfederacji Anna Bryłka. Porozmawiamy z nią między innymi o znanym z kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań polityku tej formacji Januszu Korwin-Mikkem. Czy Konfederacja żałuje, że wystawiła go na listach do Sejmu? W środę Przemysław Wipler przyznał, iż Korwin-Mikke został przez władze ugrupowania poproszony, by ograniczył swą aktywność w kampanii.

Anna Bryłka / Rafał Guz / PAP Zapytamy ponadto, z kim Anna Bryłka chętniej zawarłaby koalicję powyborczą - Prawem i Sprawiedliwość czy Koalicją Obywatelską. A co sądzi o takich kwestiach, jak legalizacja związków partnerskich, refundacji in vitro, czy referendum na temat prawa do aborcji? Spróbujemy się także dowiedzieć, dlaczego Anna Bryłka jest jedyną kobietą, której Konfederacja zaoferowała miejsce pierwsze na swych listach. Opracowanie: Waldemar Stelmach