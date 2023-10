"Oczywiście, że minister Mariusz Błaszczak powinien być teraz w Brukseli na spotkaniu tzw. Grupy Kontaktowej ds. wsparcia Ukrainy. To jest połączone ze spotkaniem ministrów obrony NATO, przyjechał prezydent Ukrainy, jest sekretarz obrony USA. Nie rozumiem takiej sytuacji" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Wiem, że jest kampania wyborcza, natomiast najważniejsze obowiązki ministra obrony to być teraz w Brukseli. Zwłaszcza, że w związku z sytuacją w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, to jest możliwość dowiedzenia się z pierwszej ręki, co się dzieje, bo będzie, co myślą Amerykanie - podkreślał były szef MON.

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski dopytywał czy jest to związane z poniedziałkową rezygnacją ze stanowisk szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda Andrzejczaka i dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasza Piotrowskiego.

Tym bardziej powinien być w Brukseli, tym bardziej powinien uspokoić sojuszników. Ja bym tak zrobił na jego miejscu. Przecież ta informacja obiegła NATO, cały świat. Światowe media o tym pisały. Szef Sztabu Generalnego podaje się do dymisji i miałby minister Błaszczak okazje porozmawiać z kolegami ministrami, Amerykanami i innymi, wyjaśnić co się dzieje. Wydaje mi się, że jest to jakiś fatalny ciąg zdarzeń, że otrzymują wszyscy informacje, że Szef Sztabu Generalnego podaje się do dymisji, dobrze znany w Brukseli, a minister obrony nie przyjeżdża, żeby powiedzieć, co się w Polsce dzieje - kontynuował.

Jego zdaniem, "być może minister Błaszczak obawia się pytań, nie ma dobrego wyjaśnienia na to, co się dzieje". Pamiętam, jak kilkanaście tygodni temu wyszedł z komisji obrony, która miała się zajmować rosyjską rakietą w zasadzie bez żadnego wyjaśnienia. Tę komisję zwołała marszałek Sejmu, więc to nie było tak, że to opozycjoniści coś próbują robić przeciwko ministrowi. Myślę, że źle konfrontuje się z trudnymi sytuacjami, a to dla ministra obrony słaby przymiot - zaznaczał Siemoniak.

"Rządzący doprowadzili do takiego głębokiego kryzysu"

Tomasz Terlikowski pytał, czy wojsko wygrało opozycji wybory. Na pewno to ma ogromny wpływ na to, jak Polacy postrzegają, czy rząd PiS zapewnia im bezpieczeństwo. Najpierw, w kwietniu sprawa rosyjskiej rakiety, w tej chwili kilka dni przed wyborami te dymisje. Nie wiem, jak to wpłynie na wyniki wyborów. Przecież my nie mieliśmy najmniejszego wpływu na to, co się dzieje. Sami rządzący doprowadzili do takiego głębokiego kryzysu - podkreślał.

Gość Popołudniowej rozmowy opozycji odniósł się też do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że winna temu jest opozycja.

Co ma opozycja z tym wspólnego, że dwóch najważniejszych generałów polskiej armii podało się do dymisji? Przecież tych generałów powołano za rządów PiS na wniosek ministra obrony, premier to podpisał, prezydent to zrobił. Obsesja premiera Morawieckiego, że wszystkiemu winny jest Tusk, przekracza już jakieś granice. Za ten chaos, za tę sytuację odpowiada rząd PiS i najwyraźniej nie umieją za to wziąć odpowiedzialności - zaznaczał.

"Wydaje mi się, że od maja był stan ziemnej wojny ministra z szefem Sztabu"

Dlaczego generałowie podali się do dymisji 5 dni przed wyborami, a nie 2 dni po wyborach?

Nie wiem, czemu to zrobili w tej chwili. Dobrze znam generałów Wojska Polskiego, może nie generała Andrzejczaka, który za moich czasów był dowódcą dywizji, więc jakiegoś bliższego kontaktu z nim nie miałem, ani generała Piotrkowskiego, bo w tych czasach był pułkownikiem, natomiast wiem, że to są ludzie poważni, którzy nie wchodzą w jakieś kalendarze polityczne. Myślę, że w ostatnich dniach wydarzyło się coś takiego, że po prostu uznali, że nie da się dalej - odpowiadał Siemoniak.

Uważam, że to po prostu sprawa rakiety (rosyjskiej - przyp. red.). Sytuacja taka, w której minister zdezawuował generała Piotrkowskiego, wyraźnie po jego stronie stał szef Sztabu Generalnego, prezydent nie pozwolił na dymisję, uważano, że ta sprawa się gdzieś tam zaklajstrowała, a jednak nie. I wybuchła teraz. Wydaje mi się, że od maja był stan ziemnej wojny ministra z szefem Sztabu, nie widziałem ich nigdy razem występujących. To po prostu jest ogromny konflikt, który narastał przez ostatnie miesiące i bierze się z tego, że minister obrony mało zajmuje się wojskiem. Ja sobie nie wyobrażam, byłem ministrem obrony, z szefem Sztabu Generalnego co tydzień siadaliśmy, w cztery oczy o różnych rzeczach rozmawialiśmy, dzwonił z wieloma prawami, informował mnie. Przecież to jest jeden z najbliższych współpracowników ministra - podkreślił.

Jak dodał były szef MON, wczorajsza sytuacja bardzo go zaskoczyła. Nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego się wydarzy. Generałowie głosu nie zabierają. Myślę, że wcześniej czy później zabiorą głos i powiedzą, co tak naprawdę się stało. Natomiast ja naprawdę żadnej satysfakcji z tej sytuacji wczoraj nie miałem. Czułem ogromną przykrość, że dewastacja państwa postępuje i że rządzący są w stanie zniszczyć wszystko, sparaliżować wszystko - zaznaczył.