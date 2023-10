Przywrócenie zaufania (do Polski w UE - przyp. red.) to jest bardzo poważny proces i on nie musi wyglądać w ten sposób, że musimy spełnić wszystkie kamienie milowe od razu. To jest nierealne - zaznaczył Paweł Zalewski.

Sprawy europejskie powinny wrócić do MSZ

Paweł Zalewski opowiedział się także za przywróceniem modelu, w którym minister ds. europejskich jest wiceszefem MSZ, ale jednocześnie blisko współpracuje z premierem.

85 procent naszych relacji dwustronnych z państwami europejskimi to są kwestie wspólnotowe, polityki Unii Europejskiej. Uważam, że PiS popełniło duży błąd wyłączając obszar europejski z MSZ do KPRM. Ponieważ jednak jest to szczególna kompetencja premiera, ten obszar powinien znajdować się w kompetencji sekretarza stanu, który jest mężem zaufania premiera w MSZ - uzasadniał Zalewski.

Premier musi mieć kogoś, kto będzie jego szerpą, wyrazicielem jego poglądów w stolicach europejskich - dodał.

Odnosząc się do możliwej obsady resortu spraw zagranicznych, polityk przekonywał, że wśród polityków opozycji jest wielu takich, którzy byliby bardzo dobrymi ministrami. Potwierdził, że jedną z nich jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MSZ w latach 2012-2014 i była ambasador RP w Moskwie.

Centralny Plan Komunikacyjny. Zalewski: Do rewizji

Poseł Polski 2050 opowiedział się za rewizją projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Uważamy, że część dotycząca szybkich kolei jest ważna i potrzebna, ale musimy zobaczyć, jakie są szczegóły. Na pewno mamy wielkie zastrzeżenia odnośnie tego, co się dzieje z Baranowem, tego co się ma dziać z Okęciem. To musi być zrewidowane - powiedział Zalewski.

Zadeklarował również, że nowa władza podtrzyma decyzje rządu Mateusza Morawieckiego w sprawie zakupów uzbrojenia dla armii.

Chcemy, aby 50 proc. tych kontraktów było realizowanych w Polsce, czyli żeby te firmy, u których kupujemy uzbrojenie, zainwestowały w Polsce i do tego będziemy dążyli. Nie będziemy natomiast w żaden sposób osłabiali polskiej armii czy też rezygnowali z zakupów, o których decyzje podjął PiS - powiedział Zalewski.