"Dostaliśmy informację, że rozpoczął się jakiś niebezpieczny proces niszczenia w wojsku dokumentów. Wyszły dyrektywy ze Sztabu Generalnego dotyczące tego, że niektóre dokumenty mają prawo zniknąć. Nasi ludzie od służb zaczęli się tym zajmować dziś od rana. Dochodzą też do mnie informacje, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zaczęły się jakieś ruchy dotyczące czyszczenia archiwum i tego, co zostało wyprowadzone z prokuratur regionalnych do Prokuratury Krajowej" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy.

Krzysztof Gawkowski

Gawkowski mówił, że ma przekonanie, że "Ziobro, że musi po sobie posprzątać". Trzeba go więc po prostu mocno pilnować - mówił polityk Lewicy.

Gość RMF i Radia RMF24 odniósł się również do spotkań prezydenta ze wszystkimi ugrupowaniami. Mają się one odbyć w przyszłym tygodniu.

Traktuję te konsultacje jako trik. Mamy tam pójść oddzielnie jako opozycja, żeby prezydent kogoś próbował jeszcze wykupić, przekupić na koalicję z PiS-em. To się nie wydarzy. I tak opozycja stworzy rząd taki, jak zdecydowali wyborcy - mówił.

Skoro 11,5 mln głosów poparło dzisiaj trzy partie, które mogą utworzyć rząd, to prezydent powinien to szanować i z tej większości wskazać kandydata na premiera - mówił. Jak stwierdził, do konsultacji prezydenta z przedstawicielami Lewicy dojdzie najprawdopodobniej w środę.

Piotr Salak zauważył także, że Zjednoczona Prawica kusi w ostatnim czasie PSL, aby stworzyć koalicję. Co o tym sądzi Gawkowski?

Mam zaufanie do Władka Kosiniaka-Kamysza i wiem, że jak przez 4 lata mówił, że nigdy by nie poszedł z PiS-em, to dzisiaj też nie pójdzie z PiS-em - odpowiadał Gawkowski.

Czy kwestia dozwolonej aborcji do 12. tygodnia powinna być wpisana do nowej umowy koalicyjnej?

O rozmowach koalicyjnych będziemy informowali, jak się zaczną. Dzisiaj wiem jedno, że pierwszą decyzją rządu powinno być to, żeby odblokować pieniądze z UE i KPO - zaznaczał. Jestem przekonany, że sprawy aborcji, sprawy rozdziału państwa od kościoła będziemy mocno akcentowali jako Lewica i będziemy mówili o tym, że jest taka potrzeba - dodawał.

"Jestem niezadowolony z wyniku Lewicy"

Gość Piotra Salak odniósł się również do wyborczego wyniku Lewicy. Zdaniem Gawkowskiego, chociaż nie jest on w pełni satysfakcjonujący, to nie skłania do rozliczeń na Lewicy. Nie będzie rozliczeń, będzie analiza i podsumowanie - stwierdził.

Jestem niezadowolony z wyniku, bo wolałbym, żeby było więcej posłów i posłanek. Chciałbym lepszego wyniku w wyborach i to należy przeanalizować, ale na pewno nie będziemy dziś czyścili struktur, nie będziemy nikogo oskarżali. Przeanalizujemy, co można było zrobić lepiej. Uważam, że wielkim sukcesem Lewicy jest to, że wchodzi po 18 latach do rządu i to też trzeba brać pod uwagę - dodał przewodniczący klubu Lewicy.