„Mówiliśmy (Rada Medyczna przy premierze – przyp. RMF FM) kiedyś o lockdownach czy o obostrzeniach na poziomie powiatów i to jest jak najbardziej zasadne, natomiast powiem tak: dyskusje w tej chwili idą głównie w tym kierunku, żeby zacząć wreszcie kontrolować przestrzeganie tych środków, które już w tej chwili obowiązują. Jeżeli to będzie w sposób skuteczny wypracowane, przeprowadzone to myślę, że lockdowny nie będą konieczne. Natomiast jeżeli dalej będzie taki wzrost i brak przestrzegania (obostrzeń – przyp. RMF FM) to nie wykluczałbym lokalnych lockdownów” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Krzysztof Tomasiewicz.

Prof. Krzysztof Tomasiewicz będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Wojtek Jargiło / PAP

Członek Rady Medycznej przy premierze pytany o to, czy służby powinny być mniej pobłażliwe wobec osób, które nie przestrzegają obostrzeń, odpowiedział: Jeżeli w małym autobusie jedzie kilkanaście osób, wszystkie bez masek, to o czym my w ogóle rozmawiamy. To jest proszenie się o nieszczęście. W tym momencie niestety, ale skoro apele wielotygodniowe, czy wręcz miesięczne nie przynoszą skutków, to chyba nie ma wyjścia.

Prof. Tomasiewicz przyznał, że Rada Medyczna rozmawia o tym, by wstęp do miejsc publicznych był dostępny po okazaniu certyfikatu covidowego. Ja rozumiem, że nasze społeczeństwo nie jest może tak gotowe na tego typu rozwiązania, ale moim zdaniem żadne społeczeństwo nie jest gotowe. Nikt nie jest szczęśliwy z tego powodu, że musi tego typu ograniczenia przerabiać, ale proszę zobaczyć, że efekty takiego postępowania są. Jeżeli nie będzie innego wyjścia, to nie można takiego rozwiązania wykluczyć.





"Obecne wzrosty nie rokują zbyt dobrze"

Można było się tego spodziewać dlatego, że my (Rada Medyczna przy premierze - przyp. RMF FM) mówiliśmy od dłuższego czasu, że brak osiągnięcia odpowiedniego pułapu jeśli chodzi o wyszczepialność, do tego jeszcze brak przestrzegania zaleceń, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych to jest prosta recepta na eskalację liczby przypadków zakażeń i to się właściwie dokonało. Trudno się dziwić w tym momencie - tak na pytanie o rozwój pandemii w Polsce odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Krzysztof Tomasiewicz. Niestety, ale obecne wzrosty nie rokują zbyt dobrze na najbliższe tygodnie - dodał.

Piotr Salak dopytywał swojego gościa, gdzie jego zdaniem pojawią się kolejne przyrosty nowych zakażeń. My słyszymy cały czas, że to głównie wschód. Ja rozumiem, że głównie wschód, bo wschód jest mało zaszczepiony. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby ta fala rozlała się na inne województwa. Może nie w takim stopniu jak u nas w tej chwili, ale jednak jest to prawdopodobne - stwierdził kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK nr 1 w Lublinie.





"Trzeba będzie zamykać oddziały niecovidowe"

Sytuacja jest ciężka. Nie chcę użyć słowa "zła", dlatego że w dalszym ciągu każdy, kto wymaga hospitalizacji jest przyjmowany. Ale patrząc na to jak wypełnione są poszczególne oddziały przewidziane dla pacjentów covidowych, jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby otwierać kolejne oddziały - mówił prof. Tomasiewicz w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Źle będzie wtedy, kiedy będzie trzeba zamykać oddziały dedykowane do leczenia innych pacjentów - dodał profesor. Piotr Salak zapytał swojego gościa, kiedy może to nastąpić na Lubelszczyźnie, gdzie sytuacja covidowa jest jedną z najtrudniejszych w kraju. Niestety zbliżamy się nieuchronnie do tego momentu. Kwestia dwóch tygodni to jest taka perspektywa, kiedy te oddziały będą musiały powstawać - odpowiedział prof. Tomasiewicz.

Prowadzący pytał swojego gościa, jak sytuacja covidowa może wyglądać w Polsce za dwie tygodnie. Ile zakażeń dziennie będziemy wtedy notować? Za 2 tygodnie. Myślę, że 10 tys. jest absolutnie realne. A może więcej - odpowiedział członek rady medycznej przy premierze.

W programie padło też pytanie o to, czy prof. Tomasiewicz zwraca uwagę osobom, które nie noszą masek. Do niedawna to robiłem, ale powiem szczerze większości słów, jakie usłyszałem nie jestem w stanie przytoczyć na antenie radia, bo są nieparlamentarne. Bardzo często są to odzywki typu "mnie to nie dotyczy, mnie to nie obowiązuje". Trudno dyskutować z takimi argumentami.