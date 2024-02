"W 2022 roku to z ust Jarosława Kaczyńskiego po raz pierwszy padło potwierdzenie: tak, polski rząd, rząd PiS-u posiada cyberbroń" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, członek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreśla, że "zakup Pegasusa został przeprowadzony w sposób nieakceptowalny, niezgodny z prawem". Dodaje, że skandalem jest także "sposób używania Pegasusa, niedostosowanie przepisów prawnych, lista osób inwigilowanych oraz kwestia wyprowadzenia danych na zewnątrz".

"Na pewno będę pytał Jarosława Kaczyńskiego o sprawstwo kierownicze. Za prezesem PiS ciągnie się odpowiedzialność polityczna za projekt państwa, w którym cyberbroń służy jako element kontroli nad obywatelem, element trzymania opozycji w uścisku oraz narzędzie do robienia polityki w najbardziej nieakceptowalny sposób - w którym każdy z nas jest ofiarą agresywnej postawy państwa, która żeruje wyłącznie na naszym uzależnieniu od elektroniki. (...) Pegasus specjalizował się w ataku telefonów komórkowych, dlatego był tak perfidnym narzędziem, ponieważ kradł prywatność" - mówi Zembaczyński pytany o co będzie pytał pierwszego świadka komisji ds. Pegasusa - Jarosława Kaczyńskiego.



Dlaczego Jarosław Kaczyński powinien być przesłuchany jako pierwszy? "Odpowiedź znajdujemy między innymi w tym, że w 2022 roku z jego ust pierwszy raz padło potwierdzenie: tak, polski rząd, rząd PiS-u posiada cyberbroń" - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej.

Gość Grzegorza Sroczyńskiego był też pytany, na czym polega afera Pegasusa. "Co do zasady skuteczne państwo musi mieć zdolności do tego, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo, ale nie może działać na zasadzie wykraczania poza ramy prawne, które same stanowi. (...) Można prowadzić kontrolę operacyjną, ale tylko wykrawać kawałek tortu w określonym czasie. I na to godziły się sądy. Nikt nie wiedział z tych sedziów, że Pegasus kradnie całą zawartość telefonu - czyli kradnie przeszłość. I metodą trałowania potrafi zebrać wszystko, co zgromadziły telefony i tam wynajdywać haki..." - tłumaczy Zembaczyński.

Czy powodem afery jest sam fakt używania Pegasusa w Polsce czy to, że podsłuchiwano polityków opozycji? "Zakup został przeprowadzony w sposób nieakceptowalny, niezgodny z prawem... (...) To jest oszustwo nie tylko na poziomie dyscypliny finansów publicznych, ale to jest oszustwo na poziomie przepisów prawa, które dopuszczają stosowanie kontroli operacyjnej - bo to narzędzie kradnie przeszłość, a kontrola operacyjna odnosi się tylko do wycinka naszego życia, które sąd pozwala skontrolować. Więc najpierw należało zmienić przepisy, aby umożliwić wprowadzenie cyberbroni do używania przez służby specjalne, żeby móc w ogóle to urządzenie kupić. Ale wtedy byłoby oczywiste, że rząd posiada to narzędzie, co mogłoby oczywiście uniemożliwić stosowanie go w tak nielegalny sposób - przyczyniłoby się do większej kontroli. Naszą podstawową bolączką w Polsce jest niewystarczająca kontrola nad służbami specjalnymi. I również iluzoryczna kontrola sądowa" - uważa Zembaczyński dodając, że "skandalem jest "sposób używania Pegasusa, niedostosowanie przepisów prawnych, jego zakup, lista osób inwigilowanych oraz kwestia wyprowadzenia danych na zewnątrz".

Członek komisji był także pytany o nazwiska osób potencjalnie inwigilowanych Pegasusem. Zostały one ujawnione podczas dzisiejszych obrad komisji. Oprócz Krzysztofa Brejzy i Ewy Wrzosek podsłuchiwani mieli być m.in. Adam Hoffman, Michał Kołodziejczak, Dawid Jackiewicz, Jacek Karnowski, Michał Kołodziejczak, Paweł Tamborski, Grzegorz Napieralski, Waldemar Skrzypczak, Mariusz Antoni Kamiński i Sławomir Nowak.

"To są nazwiska, które wypłynęły w wyniku międzynarodowych śledztw prowadzonych przez dziennikarzy, jak również przez badania wynikające z Citizen Lab - bo wszystkie materiały z podsłuchów są dzisiaj ściśle tajne. Czyli ta cała prywatność kradziona ludziom przez CBA bądź inne służby, które posługiwały się Pegasusem, trafią w nasze ręce. Będziemy w stanie wtedy ocenić, czy ta konkretnie osoba to jest Bogu ducha winna ofiara użycia Pegasusa..." - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.