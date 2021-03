"Nie ma takiego szpitala, w którym sytuacja byłaby prosta. Wszędzie jest bardzo trudno. Oprócz pacjentów covidowych jest olbrzymia rzesza pacjentów, którzy wymagają interwencji, pomocy medycznej z innych powodów" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, pytany o walkę z Covid-19 na Mazowszu. "Nie jest problem w sprzęcie - ten udało się zakupić w zeszłym roku. Udało się zbudować i wyposażyć szpitale tymczasowe. Absolutną barierą są ludzie, są lekarze" - dodał. "Każdy pacjent w zagrożeniu życia będzie miał świadczoną pomoc. Trudno - będziemy wyłączali kolejne oddziały, w których są lżej chorzy. Już odłożyliśmy zabiegi planowe. Nie sposób ich wykonywać - nie ma oddziałów pooperacyjnych" - przyznał Struzik.

Wideo youtube

W Płocku w szpitalu tymczasowym mamy 56 pacjentów w module uruchomionym, natomiast nie mamy w ogóle łóżek respiratorowych. Trwają starania poszukiwania lekarzy bardzo intensywne, żeby można było uruchomić te łóżka. Tu jest bariera nie do przejścia. Nie da się stworzyć lekarza - ani metodami nakazowymi, ani płaceniem olbrzymich pieniędzy - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. W zeszłym roku staraliśmy się przeszkolić kilkuset lekarzy, kilkaset pielęgniarek w obsłudze respiratorów, w pomocy medycznej intensywnej. Mamy w Polsce deficyt lekarzy, który się ocenia na ok. 30 tysięcy - podkreślał gość RMF FM.



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Struzik: Nie ma szpitala, w którym sytuacja byłaby prosta. Będziemy wyłączali oddziały, w których są lżej chorzy

Jestem przedstawicielem partii opozycyjnej. Na Mazowszu rządzi koalicja partii opozycyjnych. My współpracujemy z wojewodą, robimy wszystko, żeby walczyć z pandemią - mówił marszałek województwa mazowieckiego i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Struzik, pytany o krytykę pod adresem opozycji wygłoszoną przez premiera Mateusza Morawieckiego przy okazji konferencji dot. nowych obostrzeń. Wojewoda apeluje do nas, żebyśmy znajdowali czy oddelegowywali lekarzy - nawet pewne proporcje przyjął. Robimy to, co możemy. Rozmawiałem przed paroma godzinami z dyrektorem szpitala w Ciechanowie. On potrafił wygospodarować rezydentów z dermatologii z takim założeniem, że da się tych lekarzy oddelegować do innego szpitala tymczasowego. Staramy się w tych miejscach, w których jakiekolwiek rezerwy jeszcze istnieją, reagować na prośby wojewody w sposób pozytywny. Płyniemy w jednej łodzi - podkreślił.

Nie mam tego problemu, żeby było jakieś wydzielanie maseczek. W szpitalach, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa, mamy zapasy i w szpitalach i w naszych magazynach. Jeśli jest tylko zamówienie, dostarczamy ten sprzęt w miarę potrzeb - mówił Adam Struzik w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM, odnosząc się do słów szefa warszawskiej Okręgowej Rady Lekarskiej, Łukasza Jankowskiego, który kilka dni temu powiedział w RMF FM, że dyrektorzy niektórych mazowieckich szpital próbują oszczędzać na personelu i reglamentują dostęp do środków ochrony osobistej.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa także o to, czy wojewoda mazowiecki sygnalizował, że może wprowadzić swoich pełnomocników do szpitali, które podlegają marszałkowi województwa tak, jak stało się to w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Nie, nie sygnalizował - odpowiedział Struzik. Uważam, że takie groźby są zupełnie bezsensowne i bezpodstawne. Uważam, że to tak, jakby wysłać oficerów wojska czy żołnierzy, żeby zarządzali szpitalami. Niech pan minister postawi lepiej na dialog, na rozmowę z dyrektorami, poprzez wojewodów, z marszałkami - jestem do dyspozycji bezpośrednio, a nie zasłania się, że ktoś ma złą wolę - dodał mazowiecki marszałek.

W programie padło też pytanie o wypowiedź Władysława Teofila Bartoszewskiego, który w superlatywach wypowiadał się o działalności ministra Michała Dworczyka. Czy warszawski poseł PSL-u wylewa fundamenty pod współpracę ludowców z PiS-em? Pozytywna ocena jednego czy drugiego ministra jeszcze o niczym nie świadczy. My pozostajemy krytyczni wobec tego rządu, wobec sposobu funkcjonowania, walki z pandemią. Mamy wiele zastrzeżeń do traktowania przedsiębiorców - odparł Struzik.