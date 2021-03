Nie wykluczamy żadnego scenariusza, jeżeli po dwóch-trzech tygodniach sytuacja epidemiczna się pogorszy – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano nowe obostrzenia. Przepisy zostaną zaostrzone od soboty 27 marca do 9 kwietnia. Dziś resort zdrowia poinformował o rekordzie nowych zakażeń koronawirusem – zanotowano ponad 34 tys.

Mateusz Morawiecki / Paweł Supernak / PAP

Premier był pytany na konferencji prasowej w Warszawie, czy wobec coraz wyższej liczby zakażeń rozważane jest wprowadzenie stanu wyjątkowego lub klęski żywiołowej, szczególnie jeśli wprowadzone obostrzenia nie przyniosą rezultatu.

Wszystko dla dobra obywateli, wszystko, by ratować sytuację w służbie zdrowia. Nie wykluczamy żadnego scenariusza, jeśli po dwóch, trzech tygodniach miałoby być jeszcze gorzej - odpowiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślał, że Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Zajętych jest ponad 70 proc. łóżek. Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia, jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów - mówił szef rządu.





Apel ws. świąt

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie, w gronie wyłącznie najbliższej rodziny - powiedział premier na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia. To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i myślę że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień - dodał.



Przypomniał, że do Polski ma zostać dostarczonych ponad 7 mln dawek szczepionek, "a dzięki temu będziemy mogli uzyskiwać coraz to wyższą odporność zbiorową".



Co się zmienia?

Nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa zostają wprowadzone od soboty na najbliższe dwa tygodnie:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

Żłobki i przedszkola zostają zamknięte - wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych

Do 9 kwietnia w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej

Rekordowa liczba zakażeń

Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o najwyższej liczbie nowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii. Mieliśmy 34 151 pozytywnych testów. Minionej doby zmarło w Polsce 520 chorych na Covid-19.