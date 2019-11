Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta oświadczył, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma za co przepraszać po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż polskie przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów są niezgodne z unijnym prawem. Przepisy te zostały przyjęte w lipcu 2017 roku. „Trybunał zakwestionował różnicowanie wieku, ale co najważniejsze, z tych przepisów sami się wycofaliśmy. Uważaliśmy, że w duchu kompromisu te przepisy nie są kluczowe dla całej reformy sądownictwa”- podkreślał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zdaniem Kalety, „z perspektywy oczekiwań opozycji ten wyrok jest bardzo ostrożny, marginalny”.

Sebastian Kaleta / Wojciech Olkuśnik / PAP

Wideo youtube

Marcin Zaborski: Skorzysta pan z okazji, żeby przeprosić?

Sebastian Kaleta: Lubię przepraszać, jeśli wiem za co mogę przeprosić.

Mógłby pan w imieniu rządu, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, przeprosić za przepisy dotyczące sędziów. Te przepisy, które właśnie zostały podważone i uznane za niezgodne z unijnym prawem.

Tutaj akurat nie ma za co przepraszać. Prawo się uchwala, prawo się zmienia i również prawo podlega ocenie. Natomiast w sprawie, którą dzisiaj zakończył się zajmować Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po pierwsze ja osobiście, i ta opinia ma wielu zwolenników, kwestionuje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości do zajmowania się wewnętrznymi sądowymi...

To już idziemy za daleko, na razie zatrzymajmy się przy pytaniu. Panie ministrze, popełniliście błąd. Trybunał unijny mówi wam dzisiaj: "popełniliście błąd". Nie ma za co przepraszać?

Panie redaktorze, spójrzmy z perspektywy początku tego sporu, przechodzenia w stanu spoczynku sędziów i kompetencji ministra sprawiedliwości do decydowania, czy osoba po przekroczeniu tego wieku udaje się w stan spoczynku. Mówimy o wieku powszechnym emerytalnym jaki jest w Polsce, bo został on obniżony z 67 lat, do tego, jaki wiek dotyczy wszystkich Polaków. I kompetencji ministra sprawiedliwości do możliwości orzekania. I była wielka burza, że koniec demokracji, łamanie konstytucji, wszystkie możliwe epitety.

Chcieliście, żeby sędziowie wcześniej przeszli w stan spoczynku.

Wkrótce dalsza część rozmowy.