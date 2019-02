"Dla mnie to jest jedna z najważniejszych postaci opozycji demokratycznej w epoce PRL-u" - mówił o zmarłym Janie Olszewskim historyk profesor Antoni Dudek. "Dla mnie to jest jedna z najważniejszych postaci opozycji demokratycznej w epoce PRL-u. To jest człowiek, który zaczynał swoją karierę publiczną w 56., kiedy w tygodniu "Po prostu" napisał słynny artykuł upominający się o ludzi Armii Krajowej, o ich rehabilitację" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

“W następnych latach Olszewski stał się jednym z najważniejszych obrońców w procesach politycznych, choćby w słynnym procesie Kuronia i Modzelewskiego w latach 60., w procesie Melchiora Wańkowicza" - wyliczał Dudek.

Gość Tomasza Skorego przyznał, że ma więcej zastrzeżeń do samego rządu Olszewskiego. "Jan Olszewski stanął na czele rządu mniejszościowego i przez parę miesięcy nie był w stanie poszerzyć koalicji, która by uratowała ten rząd przed upadkiem" - powiedział. Dodał także, że sama "noc teczek" nie zaprowadziła rządu do upadku. "Gdyby Jan Olszewski w ogóle nie podjął tej lustracji, to ten jego rząd upadłby w ciągu następnych kilkunastu dni. Pewna legenda lustracyjna przekreśliła słabości tego rządu" - mówił historyk.

Profesor Dudek powiedział, że dzisiaj wiemy więcej o rządzie Olszewskiego, m.in. dzięki stenogramom z posiedzeń rządu. “Tam wychodzi Jan Olszewski jako człowiek, który miał dobre intencje, ale nie bardzo był w stanie zapanować nad tą materią państwową. Problem polega na tym, że wcześniej zawsze pracował w pojedynkę, był adwokatem. Nagle stanął na czele ogromnej machiny. On trochę był zagubiony" - twierdzi naukowiec.

Prof. Dudek o taśmach Kaczyńskiego: To trochę uderzanie młoteczkiem w pociąg pancerny

"Wiara wielu z liderów opozycji i popierających ich mediów, że jak będą jeszcze kolejne faktury publikować i będą udowadniać jeszcze jakieś kolejne wypowiedzi, pokazywać prezesa w tej sprawie (...) to to jest trochę uderzanie młoteczkiem w pociąg pancerny" - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM prof. Antoni Dudek odnosząc się do kolejnych publikacji "Gazety Wyborczej" ws. tzw. "taśm Kaczyńskiego". "Jakieś tam zarysowania powstaną, ale to nie jest istotne w sensie przepływu głosów" - tłumaczył historyk i komentator polityczny. "Siłą PiS jest poparcie ludności wiejskiej, małomiasteczkowej, której te wszystkie historie (...) są niejasne, oni tego nie rozumieją i to odrzucają" - dodał.

W rozmowie Tomasz Skory pytał swojego gościa również o jednego z bohaterów taśm czyli Kazimierza Kujdę, współpracownika Kaczyńskiego i prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okazał się on tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa PRL. Prof. Dudek nie daje wiary niewiedzy władz PiS w tej sprawie. "Jeszcze z czasów, gdy pracowałem w IPN wiem, że prezes Kaczyński się bardzo interesował zawartością archiwów. (...) Myślę, że świetnie się orientuje co do tego, co w archiwach IPN jest na temat jego najbliższych współpracowników" - stwierdził gość RMF FM.

Tomasz Skory, RMF FM: W dniu, kiedy umiera pierwszy premier wybrany przez w pełni demokratyczny Sejm nie sposób nie zapytać, czym najbardziej szczególnym powinien się zapisać w pamięci potomnych Jan Olszewski pańskim zdaniem?

Prof. Antoni Dudek, politolog i historyk: Dla mnie jest to jednak jedna z najważniejszych postaci opozycji demokratycznej w epoce PRL-u, dlatego że jest to człowiek, który zaczynał swoją karierę właściwie taką publiczną w roku 1956, kiedy w tygodniku "Po prostu" napisał później słynny artykuł upominający się o ludzi Armii Krajowej, o ich rehabilitację. Nawiasem mówiąc współautorem tego artykułu był Walery Namiotkiewicz - później sekretarz Gomułki, co pokazuje jak to się wszystko później pozmieniało. W następnych latach Olszewski stał się jednym z najważniejszych obrońców w procesach politycznych, choćby w słynnym procesie Kuronia i Modzelewskiego w latach 60., w procesie Melchiora Wańkowicza.

Utajniony działacz KOR-u.

Tak, ale przede wszystkim współtwórca w latach 70. Polskiego porozumienia niepodległościowego, które było bardziej radykalne - w sensie swoich planów politycznych - od KOR-u. Człowiek szalenie ważny, jeden z ojców założycieli "Solidarności", bo współautor pierwszego statutu "Solidarności", także szalenie ważna postać opozycji PRL-owskiej, co z resztą pozwoliło mu, czy otworzyło drogę do fotela premiera i zaczyna się okres jego rządu. Tu mam więcej zastrzeżeń.

Zastrzeżeń natury politycznej czy ideologicznych?

Nie, no, proste. Jan Olszewski stanął na czele rządu mniejszościowego i przez parę miesięcy nie był w stanie poszerzyć koalicji, która by uratowała ten sąd przed upadkiem, który nastąpił za sprawą słynnej awantury lustracyjnej w "noc teczek", ale gdyby jej w ogóle nie było, gdyby Jan Olszewski i jego rząd w ogóle nie przeprowadził lustracji, to ten jego rząd upadły w ciągu następnych kilkunastu dni. Pewna legenda lustracyjna przekreśliła słabości tego rządu, w tym sensie to jest rzeczywiście historycznie pierwszy rząd wyłoniony przez demokratycznie wybrany Sejm po II wojnie światowej.

Ale jako rząd obiektywnie nieprzesadnie sprawny.

Dokładnie tak. Rząd, który był wewnętrznie niespójny, bo tam z jednej strony byli radykałowie polityczni w rodzaju Macierewicza czy Jana Parysa. Z drugiej strony był najpierw w roli ministra finansów Karol Lutkowski a później Andrzej Olechowski, więc osoby z kompletnie innej bajki politycznej i ta niespójność tego rządu trzeszczała, a jeszcze bardziej trzeszczał konflikt z Lechem Wałęsą, bo ten rząd powstał wbrew Lechowi Wałęsie.

Pan obserwował poczynania polityków w latach 90. jako człowiek młody - ja też wtedy byłem młody - potem weryfikował je pan jak sądzę, jako historyk. Przed chwilą rozmawialiśmy, zdaje się, że właśnie pisze pan książkę o tych czasach?

