W środę o godzinie 18 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie początek nowej edycji cyklu Rozmowy o Człowieku. Tym razem gośćmi będą dwie osoby reprezentujące różny światopogląd religijny: prof. Jan Hertrich-Woleński oraz ksiądz dr Jacek Prusak. temat spotkania będzie się skupiał wokół tego, czy współczesnemu człowiekowi potrzebna jest wiara w Boga.

Jezuita, ksiądz Jacek Prusak / Jacek Bednarczyk / PAP

Skąd wzięła się religia? Jakie pełniła funkcje? Dlaczego ludzie szukają pociechy religijnej w obliczu różnych życiowych problemów. Zastanowimy się czy człowiek jest "z natury", biologicznie religijny.



"Dyskusja pomiędzy wybitnym filozofem agnostykiem a jezuitą, będącym równocześnie doktorem psychologii i psychoterapeutą, będzie prawdziwą ucztą intelektualną" - zapewniają organizatorzy spotkania.



Kolejne spotkania w ramach Rozmów o Człowieku:



- 06.02 prof. Jan Woleński, ks. Jacek Prusak: Czy człowiekowi potrzebna jest wiara w Boga?

- 06.03 prof. Jerzy Stelmach: Od argumentacji do manipulacji

- 03.04 gen. Mieczysław Bieniek, red. Wojciech Cegielski: O człowieku na wojnie

- 08.05 Ks. Jacek Prusak, Prof. Bogdan de Barbaro + Konrad Szołajski: Opętanie czy dysocjacja?

- 05.06 Adam Zagajewski: O poezji i wolności. Koncert - niespodzianka na zakończenie sezonu II



Dlaczego "Rozmowy o Człowieku"?

Rusza kolejna edycja Rozmów o Człowieku Jacek Skóra /RMF FM

Dziedzina, którą reprezentuję - psychiatria - uczy pokory wobec człowieka, uczy zaciekawienia człowiekiem, uczy poznawania człowieka z wielu perspektyw i w różnych kontekstach - mówi pomysłodawca spotkań Dominika Dudek. Obcowanie z tak subtelną materią, jaką jest psychika, zobowiązuje do zadawania ważnych pytań o kondycję człowieka we współczesnym świecie, do zaangażowania, niepozostawania obojętnym wobec otaczającej nas rzeczywistości - dodaje.



Rzeczywistość ta bywa trudna - jesteśmy zalewani chłamem i kiczem, w natłoku milionów zbędnych informacji ginie to, co piękne, istotne i wartościowe. Na taką rzeczywistość nie należy się obrażać, lecz starać się ją zmieniać i wzbogacać robiąc swoje. A wszakże nie ma nic cenniejszego i bardziej wzbogacającego niż spotkanie z mądrym człowiekiem - podkreśla.



Mam nadzieję, że "Rozmowy o Człowieku" ze wspaniałymi, mądrymi i pięknymi ludźmi będą otwierać nasze umysły, prowokować do wysiłku intelektualnego, zaciekawiać, inspirować i poszerzać przestrzeń wewnętrznej wolności. Tego Państwo i sobie życzę, dedykując nasze spotkania pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego - człowieka o pięknym umyśle - mówi Dominika Dudek.