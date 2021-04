"Taki jest przepis ustawy, że byłem zobowiązany pełnić swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM był Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, który czekał 7 i pół miesiaca na wybór swojego następcy. Jak gość Marcina Zaborskiego ocenia dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że Adam Bodnar nie może pełnić funkcji RPO po zakończeniu kadencji, bez względu na to, czy parlament wybierze nowego rzecznika czy stanowisko będzie nieobsadzone. "To na pewno jest wyrok ważny dla każdego z nas. Ważny dla każdego jest urząd RPO i osoba, która pełni te funkcję - ma być osobą, która będzie gwarantowała przestrzeganie praw obywatelskich przez władzę. (...) RPO nie podejmuje żadnych decyzji, natomiast kontroluje pracę, decyzje i ustawy podejmowane przez Sejm”.

