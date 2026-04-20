"Piesiewicz podpisał złą umowę. Nie płyną pieniądze, tylko tokeny Zondacrypto - ich wartość spadła o 98 procent. To nie jest najbardziej wartościowa kryptowaluta na świecie" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru z klubu Centrum, odnosząc się do zapowiedzi prezesa PKOI, który oznajmił, że nie wycofa się z umowy z Zondacrypto. Poseł podkreślił, że projekt ustawy o kryptowalutach, nad którym pracuje jego ugrupowanie, będzie działał sprawniej. "To będzie implementacja rynku Unii Europejskiej. Ważne jest to, żeby były regulacje dotyczące rynku kryptowalut" – dodał.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Ryszard Petru - w przeszłości lider partii Nowoczesna, a obecnie członek klubu Centrum, powstałego w wyniku rozłamu w Polsce 2050, do którego doszło po wyborach na przewodniczącego tej formacji - w Popołudniowej rozmowie w RMF FM komentował zamieszanie ws. afery z Zondacrypto.
Świadczy to o tym, że podpisał złą umowę. O ile wiem z Zondacrypto nie płyną pieniądze, tylko tokeny, czyli to nie jest najbardziej wartościowy kryptowaluta na świecie, a mówię to z ironią. Ich wartość spadła o 98 procent - powiedział, odnosząc się do słów szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który oznajmił, że PKOI nie zerwie umowy z Zondacrypto.