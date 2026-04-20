"Piesiewicz podpisał złą umowę. Nie płyną pieniądze tylko tokeny Zondacrypto - ich wartość spadła o 98 procent. To nie jest najbardziej wartościowa kryptowaluta na świecie" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru z klubu Centrum, odnosząc się do zapowiedzi prezesa PKOI, który oznajmił, że nie wycofa się z umowy z Zondacrypto. Poseł podkreślił, że projekt ustawy o kryptowalutach nad którym pracuje jego ugrupowanie będzie działał sprawniej. "To będzie implementacja rynku Unii Europejskiej. Ważne jest to, żeby były regulacje dotyczące rynku kryptowalut" – dodał.

