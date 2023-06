Waldemar Pawlak odniósł się również do zarzutu stawianego przez polityków PiS, że Tusk i Pawlak uzależnili Polskę od rosyjskiego gazu. To jest kłamstwo, które nabrało już takiej popularności, że wiele osób to powtarza - oświadczył były premier.

Pytany o raport NIK dotyczący oceny umowy gazowej z Rosją z 2010 r., Waldemar Pawlak bronił podpisania tego porozumienia. Podkreślał, że w wyniku tej umowy "nastąpiło obniżenie cen gazu", a ponadto Polska uzyskała możliwość rewersu, czyli przesyłu paliwa gazociągiem jamalskim z zachodniej Europy. Nie żałuję tej umowy - oświadczył były premier.

Waldemar Pawlak nie chciał deklarować, czy będzie startował w wyborach do Senatu. Takie są dyskusje, zobaczymy - oznajmił, ale - jak zauważył - może się np. okazać, że będzie także potrzeba startowania do Sejmu.

Pawlak: Sam udział w komisji weryfikacyjnej będzie obciążający

Ta komisja (komisja weryfikacyjna ds. badania rosyjskich wpływów - przyp. red.) jest tworem niekonstytucyjnym, która nie ma żadnych podstaw formalnych, prawnych i moralnych do tego, żeby podejmować działania zapisane w tej ustawie i nie ma żadnego uzasadnienia, żeby byli tam przedstawiciele partii demokratycznych - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Waldemar Pawlak, były premier, obecnie szef spółki Polskie Młyny.

Zdaniem Pawlaka już sam udział "w takim tworze i w takim procederze jest już obciążający". Nie sądzę, żeby ktokolwiek uczciwy się do takiej komisji zapisał - mówił gość RMF FM.

Jeżeli jednak chodzi o dalsze postępowania parlamentarne, to teraz partie demokratyczne powinny popracować nad tym, żeby ten skład komisji w ogóle nie powstał, żeby te niecne i bezprawne działania nie były kontynuowane - dodał były prezes ludowców.

"Nie ma takiej jednomyślności w PiS-ie"

Pawlak stwierdził, że przeciwnikami powstania komisji mogą być również politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mogą się znaleźć tacy, którzy będą mieli refleksję - bo o ile jeszcze to głosowanie nad wetem Senatu mogło być traktowane jako takie niejasne, że nie wiadomo, co tam jest w środku, to teraz już ten wykład był taki bardzo precyzyjny, a nawet myślę, że bardzo wymownym znakiem jest tu refleksja pana prezydenta, który raz, że skierował tę ustawę do TK, ale przede wszystkim po kilku dniach i po takim zapoznaniu się także z ekspertyzami i opiniami międzynarodowymi zapowiedział swoje poprawki - dowodził Pawlak. To by znaczyło, że tu nie ma takiej jednomyślności w PiS-ie, że wszyscy uważają, że to jest rozwiązanie absolutnie święte czy niewzruszalne - dodał.

Gość RMF FM odniósł się również do wielkiego marszu opozycji, który w niedzielę 4 czerwca przeszedł ulicami Warszawy. Było to niewątpliwie wymowne i emocjonalne zdarzenie. PiS dosypał do pieca, bo uchwalenie tej ustawy o komisji tuż przed tym wydarzeniem jeszcze dodatkowo wielu ludzi wkurzyło - mówił Pawlak. Rozmawiałem z niektórymi osobami, które mówiły, że to przepełniło czarę goryczy i tu nie chodziło tylko o demonstrowanie poparcia dla tej czy innej partii, ale przede wszystkim o zademonstrowanie takiego braku zgody na taką politykę, która się opiera o pozaprawne i bezprawne mechanizmy - dodał.

"Po 4 czerwca doszło do mocniejszej polaryzacji i na niej wygrywa Konfederacja"

Pawlak był również pytany, czy nie martwią go słabe sondaże Trzeciej Drogi, czyli porozumienia pomiędzy PSL z Polską 2050.

To ciekawe echo tego wydarzenia z 4 czerwca, bo wcześniej była taka sytuacja, że partie demokratyczne miały większość w przyszłym Sejmie, jeżeli przeliczymy głosy na mandaty - mówił. Natomiast teraz, po 4 czerwca, doszło do jeszcze mocniejszego zjawiska polaryzacji i na tej polaryzacji - jak widać - wygrywa Konfederacja, która dość stanowczo kontestuje zarówno PiS jak i Platformę - dodał Pawlak.