"Gdyby miał honor, podałby się do dymisji" – mówił o unijnym komisarzu do spraw rolnictwa Januszu Wojciechowskim gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM – wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. "Bez względu na to, jakich polityków delegujemy do Komisji Europejskiej, tam jest jedna podstawowa zasada - walka o polskie interesy. Nie widzę tej walki pana Wojciechowskiego" – przyznał. "On jest eurokratą, kolegą Ursuli von der Leyen. (…) Bruksela nie służy wielu ludziom" – dodał.

Wideo youtube Janusz Kowalski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ocenił, że komisarz Janusz Wojciechowski nie zareagował odpowiednio na problemy polskich rolników związane z przywozem do naszego kraju zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kowalski: Wojciechowski jest eurokratą. Gdyby miał honor, podałby się do dymisji Pisał ustawy sądowe, był aktywny na Twitterze. Nie spotkał się z rolnikami - mówił wiceminister rolnictwa. Jednocześnie nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Wojciechowski powinien zostać wyrzucony z szeregów Zjednoczonej Prawicy. Każdy, kto działa wbrew interesom Polski, powinien być rozliczany. Nie mam żadnej wątpliwości - stwierdził. To jest kwestia honoru pana Wojciechowskiego - dodał gość Tomasza Terlikowskiego. Wiceszef resortu rolnictwa podkreślał w RMF FM, że problem przywozu do Polski ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych nie jest jeszcze rozwiązany. Będzie rozwiązany, jeżeli na wszystkie produkty z Ukrainy będzie nałożone cło - tłumaczył. Zawsze jakieś cwaniaki będą próbowały obejść polskie prawo. Systemowo najlepszym rozwiązaniem są cła na wszystkie produkty z Ukrainy - przekonywał Kowalski. Polityk Solidarnej Polski podkreślał też, że nawet lider AgroUnii Michał Kołodziejczak ma w tej sprawie zdanie takie jak jego partia. Mówi jak Solidarna Polska - cła, cła i jeszcze raz cła - zauważył. Kowalski pozytywnie ocenił wprowadzenie zakazu wwozu do Polski zboża i innych produktów rolnych, które po kilku dniach zostało zastąpione innym rozwiązaniem - wprowadzeniem plomb z nadajnikami GPS i monitorowaniem transportów. Pokazaliśmy jedną rzecz: jednostronne i bardzo twarde postawienie sprawy w interesie polskich rolników opłaca się. Zmusza biurokratów i nierobów z Komisji Europejskiej do reakcji - stwierdził wiceminister rolnictwa. Ufam szefowi PSL-u, że chce dobra dla polskich rolników - przyznał w RMF FM Janusz Kowalski. Jednocześnie skrytykował głosowanie europosłów Polskiego Stronnictwa Ludowego - Adama Jarubasa, Krzysztofa Hetmana i Jarosława Kalinowskiego - za "Fit for 55". Wsadzają nóż w plecy polskiemu rolnikowi - ocenił. Dodał, że Kosiniak-Kamysz powinien ich usunąć z partii. Zachowują się nie jak polscy politycy, a jak brukselczycy. Głosują za opodatkowaniem rolników, za tym, żeby szalony plan Fransa Timmermansa był realizowany - mówił wiceszef resortu rolnictwa.

