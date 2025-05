"Bezpiecznie nie jest i Putin próbuje szkodzić Polsce. Ma obsesję na punkcie Polski. Polsko-francuski pakt będzie pokazywać, że jesteśmy po "zachodniej stronie" i nie jesteśmy sami" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Kowal.

Po raz pierwszy w historii mamy możliwość zbrojenia się i mamy rząd, który rozumie tę konieczność. Nie jesteśmy także sami w obliczu zagrożeń - mówi Paweł Kowal, polityk i przewodniczący Rady ds. współpracy z Ukrainą.

Kowal przedstawia wizję, która różni się od innych, pesymistycznych scenariuszy rozwoju sytuacji na Ukrainie.

Zdaniem polityka Polska faktycznie pozostaje obiektem niezdrowego zainteresowania Rosji. To jednak nie oznacza, że Moskwa będzie w stanie zrealizować swoje wielkomocarstwowe plany. Putin by dużo chciał, ale nie wszystko może - komentuje Kowal, zaznaczając, że nawet sojusz Rosji z Chinami nie gwarantuje Kremlowi sukcesu.

Już widzę, jak Chiny biegną walczyć w wojnie w interesie Rosji. To Rosja jest dziś podporządkowana Chinom - mówi gość Popołudniowej rozmowy, dodając, że niezależnie od tego, co sądzimy na temat zachowania Pekinu, Chińczycy prezentują inną jakość prowadzenia polityki niż Moskwa.

Rosja popełnia błąd?

Kowal stwierdza, że w rosyjskich kalkulacjach politycznych może występować błąd. To mieszanka oszustwa z głębokim nieporozumieniem - tłumaczy w kontekście ciągnących się rozmów rosyjsko-amerykańskich na temat Ukrainy. Zdaniem polskiego polityka, Rosjanie przesadzili ze swoimi żądaniami i przedstawiciele Waszyngtonu zobaczyli, że Putinowi nie chodzi o rozejm i pokój, ale o przejęcie pełnej kontroli nie tylko w Ukrainie, ale całym regionie.

Żadne państwo nie będzie się mieszać w takie rozmowy - tłumaczy Kowal, powołując się na zwykłą pragmatykę. Rosja, chcąc ingerować w sprawy innych krajów, żąda zbyt wiele od Amerykanów, którzy nie są w stanie zagwarantować spełnienia warunków.

To co jednak mogą zagwarantować Amerykanie, to ochrona własnych interesów. W tym kontekście - zdaniem gościa RMF FM - umowa o minerałach podpisana z Kijowem ma ogromny sens.

Rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami amerykańskimi i oni zawsze podkreślają, że jeśli wchodzą gdzieś z biznesem, muszą mieć wsparcie państwa - wyjaśnia Kowal, sugerując, że biznes z Amerykanami może faktycznie być najlepszym zabezpieczeniem dla Ukraińców.

Kowal o wizycie Nawrockiego w Białym Domu

Karol Nawrocki pochwalił się zdjęciem z Donaldem Trumpem i powiedział, że amerykański prezydent przekazał mu, że "wygra wybory". Później pojawiły się informacje, że w ciągu kilkuminutowej rozmowy Nawrocki-Trump, kandydat popierany przez PiS wygłaszał niepochlebne opinie o aktualnym rządzie Polski.

