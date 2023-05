"Cieszymy się z propozycji Jarosława Kaczyńskiego. Już chyba 1,5 roku temu zaproponowaliśmy ustawę, która miała na celu waloryzację o wskaźnik inflacji wszelkich tego typu wydatków - zwłaszcza 500 plus" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, pytana o pomysł Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zamiany 500 plus w 800 plus. "Nie będziemy się ścigać z Jarosławem Kaczyńskim. Bardzo cieszymy się, że przychylił się do pomysłu Lewicy" - dodała.

Wideo youtube

Anita Kucharska-Dziedzic pozytywnie oceniła pomysł lidera Platformy Obywatelskiej dotyczący waloryzacji 500 plus nie od nowego roku, ale już przed wyborami. Według Donalda Tuska 800 plus mogłoby być wypłacane już od 1 czerwca i PO jest gotowa poprzeć takie rozwiązanie. To jest propozycja skierowana do dzieci, a nie do rodziców. To "sprawdzam" jest na pewno dobre - oceniła rozmówczyni Kazimiery Szczuki.



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kucharska-Dziedzic o 800 plus: Kaczyński przychylił się do pomysłu Lewicy

Czy wypłaty 500 plus powinny być - jak chciał kiedyś europoseł Lewicy Robert Biedroń - uzależnione od dochodów? Dobrze by było, żeby tego typu systemy miały swoje ograniczenia, żeby pieniądze trafiały do tych, którzy najbardziej potrzebują - oceniła Kucharska-Dziedzic. Ten system jest pomyślany jako ten, który ma wspierać wszystkie rodziny, niezależnie od ich stanu finansowego. Jeśli chodzi o kwestie dot. progu, pewnie i w samej Lewicy są różne zdania - zastrzegła. Ja bym uzależniła przyznawanie 500 plus od tego, czy ono rzeczywiście trafia na dzieci - tłumaczyła parlamentarzystka.



Ankieta Czy popierasz zwiększenie świadczenia 500 plus do 800 plus? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy popierasz zwiększenie świadczenia 500 plus do 800 plus? Tak 29% Nie 71%

głosów: 6358

Kucharska-Dziedzic odniosła się też do głośnej sprawy śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy, skatowanego przez ojczyma. Tłumaczyła, dlaczego jej zdaniem była ona "nieunikniona". System jest pomyślany w ten sposób, żeby wspierać rodzinę i władze rodzicielską, a nie interes dziecka - oceniła posłanka. Jeśli popatrzymy na historię Kamila to widzimy, że w tym systemie zabezpieczenia dziecka przed przemocą jest mnóstwo luk na każdym etapie - dodała.