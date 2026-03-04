32-latek zatrzymany przez policję z Grodkowa (woj. opolskie) usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i znieważenia funkcjonariusza na służbie. Mężczyzna kamieniem rozbił szybę w drzwiach komisariatu. W trakcie interwencji był agresywny.

Policjanci z Grodkowa zatrzymali 32-latka, który kamieniem rozbił szybę w drzwiach komisariatu i obraził funkcjonariuszkę.

Zatrzymany usłyszał zarzuty.

26 lutego policjanci z komisariatu w Grodkowie usłyszeli niepokojące odgłosy dochodzące z zewnątrz. Po wyjściu z budynku zauważyli mężczyznę, który podniósł kamień i rzucił nim w drzwi wejściowe, rozbijając szybę.

Dzielnicowi natychmiast ruszyli w pościg za sprawcą. Po kilkuset metrach udało im się zatrzymać 32-latka. Mężczyzna początkowo był agresywny, jednak w obecności funkcjonariuszy uspokoił się i został doprowadzony do komisariatu. Straty wyceniono na 3 tysiące złotych.

Nietrzeźwy sprawca i agresja wobec policjantki

Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał ponad promil alkoholu w organizmie. Po wykonaniu czynności w komisariacie został przewieziony do policyjnego aresztu w Brzegu. W trakcie doprowadzania ponownie stał się agresywny, tym razem słownie, wulgarnie obrażając policjantkę.



Po wytrzeźwieniu 32-latek tłumaczył swoje zachowanie ilością wypitego alkoholu i twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz znieważenia funkcjonariusza na służbie.

Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.







