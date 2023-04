Rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer przekazała wieczorem PAP, że Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Polski i Ukrainy ws. ukraińskiego zboża. Jak podkreśliła, "nie zmieniamy jednak naszego stanowiska, że działania jednostronne są nie do przyjęcia". Tranzyt ukraińskiego zboża zostanie wznowiony w piątek o północy. Jak zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus, transporty z ukraińskim zbożem będą miały zamontowany GPS i dzięki temu będzie możliwe monitorowanie, czy rzeczywiście opuściły Polskę.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Z zadowoleniem przyjmujemy to ogłoszenie jako pierwszy krok do rozwiązania obecnej sytuacji. Nie zmieniamy jednak naszego stanowiska, że działania jednostronne są nie do przyjęcia. Kontynuujemy współpracę z zainteresowanymi państwami członkowskimi, a także z władzami ukraińskimi. Wiceszef KE Valdis Dombrovskis omówi to podczas swoich rozmów 19 kwietnia z władzami ukraińskimi i pięcioma państwami członkowskimi" - przekazała rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer.

"Głównym celem szlaków solidarnościowych było zapewnienie Ukrainie alternatywnych tras eksportu produkcji rolnej i innych produktów, gwarantujących funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki w kontekście blokady portów Morza Czarnego. Dlatego ważne jest zapewnienie, aby rzeczywiście istniał tranzyt i aby to zboże trafiło do krajów, w których jest najbardziej potrzebne" - wskazała. Dodała, że chodzi o kraje rozwijające się, które wciąż borykają się z sytuacją podwyższonych cen żywności z powodu niestabilności spowodowanej agresją Rosji przeciwko Ukrainie.

Co zakłada porozumienie?

Na wczorajszej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że rozmowy z Ukrainą w sprawie transportu zboża zakończyły się sukcesem. Ukraińskie zboże przejeżdżające przez Polskę będzie konwojowane i monitorowane systemem SENT.

Ze strony ukraińskiej w konferencji wzięli udział - pierwsza wicepremier Ukrainy, minister gospodarki Yuliia Swyrydenko oraz minister rolnictwa Mykoła Solski, a ze strony polskiej - obok ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Telus przypomniał, że w sobotę został wprowadzony zakaz wwozu do Polski ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Byliśmy zmuszeni to zrobić, bo Unia Europejska miała oczy zamknięte na problem jaki mieliśmy w Polsce z przywozem dużej ilości zboża i innych produktów - mówił Telus.

Udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża (z Ukrainy - przyp. red.) nie zostanie w Polsce, że towary będą przewożone tranzytem przez Polskę. (...) Przede wszystkim przez pewien czas będzie konwój, konwój każdego transportu przez Polskę - powiedział szef MRiRW. Zapowiedział też, że do lipca cała nadwyżka zbóż, czyli ok. 4 mln ton, wyjedzie z Polski, by zrobić miejsce dla zbóż z nowych żniw.

Telus zaznaczył, że w tranzycie zboża z Ukrainy zostanie wprowadzony system monitorowania SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Ponadto transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą plombowane elektronicznymi plombami z systemem GPS.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował z kolei, że od piątku od północy zostanie uruchomiony przejazd produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę. Dodał, że wprowadzony zostanie zapis, który zabezpieczy przed pozostawaniem tych towarów w Polsce; nie będzie można ich wycofać z tranzytu.

SENT to teleinformatyczny system, w którym monitorowany jest przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.