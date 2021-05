„Dzisiaj jest już po decyzji. Będziemy chcieli stworzyć silną partię, która będzie reprezentowała interesy zwykłych ludzi, która nie pozwoli na oszukiwanie nas i mówienie, że decyzje ma za nas podejmować ktoś inny” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM lider ruchu Agrounia Michał Kołodziejczak. „Mamy zebrane podpisy, gotowy statut, czekamy na ostatnie podpisy tych, którzy w tej partii będą. Na dniach będą złożone dokumenty” – dodał.

PiS jest podstępnym, chytrym lisem. Po tych dwóch latach, które za chwilę miną od wyborów widać, że oszukali. Nie spełnili praktycznie żadnej obietnicy, która dotyczyła wsi i to nie tylko rolników, ale mówimy o szeroko pojętej prowincji - mówił Kołodziejczak.

Na uwagę, że większość rolników wciąż głosuje na PiS, Kołodziejczak wskazał, że jest to jedyna partia, która w ostatnich latach upomniała się o polską wieś. Nikt o niej nie mówił. Jarosław Kaczyński zrobił jeden chytry ruch: dał polskim rolnikom, mieszkańcom polskiej wsi podmiotowość. Mówiąc o niej, obiecując podkreślając jej wagę, przywiązanie do tradycji, do produkcji żywności, nikt tego nie robił. Na mówieniu się skończyło i bardzo szybko czas to zweryfikował. Mówimy jasno: odbijamy polską wieś i nie damy takim ludziom decydować o naszym życiu codziennym, byśmy byli dalej eliminowani i wykluczani z normalnego życia - powiedział.

Lider Agrounii tłumaczył, że rolnicy głosowali w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę, bo uznali, że nie mają alternatywy. Ja osobiście rozmawiałem z ludźmi ze sztabu (Rafała) Trzaskowskiego. Mówiłem, że jeżeli nie zrobią nic, by upomnieć się o wieś, to niech nie liczą na głosy rolników. Jeśli nie będzie podpisana umowa społeczna między rolnikami a kandydatem Trzaskowskim, to przed drugą turą może się pożegnać z prezydenturą. Ja tę rozmowę miałem dwa dni po pierwszej turze, kiedy wszystko było możliwe. Sztab Trzaskowskiego nie zrobił nic, by zawalczyć o rolników, więc rolnicy zagłosowali na tych, którzy o nich mówili, obiecywali, którzy dawali podmiotowość - mówił gość Marcina Zaborskiego.