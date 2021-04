"Myślę, że są pewnie takie osoby, które pomagały Sławomirowi Nowakowi. Myślę, że była to najbliższa rodzina i przyjaciele" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński pytany o to, czy Platforma Obywatelska pomagała w zbieraniu pieniędzy na poręczenie majątkowego dla Sławomira Nowaka. "Nic mi na ten temat nie wiadomo" – zapewnia gość Marcina Zaborskiego.

9 miesięcy aresztu politycznego dla Sławomira Nowaka i brak aktu oskarżenia ze strony prokuratury (...) - to znaczy, że prokuratura nie działała realnie w tej sprawie, a zajmowała się bardziej polityką, a nie działaniami, do których jest stworzona - ocenia polityk, dodając, że "9 miesięcy to wystarczający czas, aby postawić zarzuty".



Jeżeli prokuratura była przekonana co do swoich racji, to powinna skierować akt oskarżenia do sądu. A to sąd decyduje, czy ktoś jest winny czy nie - mówi Kierwiński. Pytany o to, czy w jego ocenie Sławomir Nowak, który dziś opuścił areszt, to więzień polityczny, sekretarz generalny PO jeszcze raz podkreśla: Jeżeli przez 9 miesięcy prokuratura nie potrafi zebrać materiału dowodowego i postawić zarzutów - to nie mam wątpliwości, że toczy się gra politycznego. A przypominam, że w Polsce do czasu stwierdzenia winy przez niezawisły sąd, każdy jest traktowany jak osoba niewinna.



Marcin Kierwiński zapewnia również: Zapowiadam, że każda próba uwikłania państwa w politykę będzie prędzej czy później rozliczona. (...) Jeżeli po latach okaże się, że śledztwa były ręcznie kierowane przez Prokuratora Generalnego, że były śledztwa zamiatane pod dywan, to takie osoby, będą odpowiadać formalno-karnie przed polskimi sądami.



