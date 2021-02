"Nie otwieramy dużych kin, bo nie mamy co grać" - mówi Joanna Kotłowska prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina. Jak zaznacza gość Marcina Zaborskiego, informacja z rządu o odmrożeniu branży, przyszła za późno. "Postulowaliśmy, żeby informacja była podana co najmniej cztery tygodnie przed planowanym otwarciem" - zaznacza.

"Dystrybutorzy nie mieli czasu na wypromowanie swoich filmów" - mówi Joanna Kotłowska.



"Możemy sprzedawać aż 50 proc., ale tylko 50 proc. biletów" - tłumaczy. "Mamy duże obciążenia związane z warunkami sanitarnymi" - dodaje gość Marcina Zaborskiego.



"Film, którego wyprodukowanie kosztuje 10 czy 20 mln złotych nie wejdzie na ekrany z tygodniową promocją - podkreśla Joanna Kotłowska.



Według szefowej Stowarzyszenia Nowe Kina nie da się otworzyć w kilka dni firmy, która zatrudnia kilka tysięcy osób. "Nawet, gdybyśmy mogli sprzedawać popcorn, nie otworzylibyśmy się w kilka dni" - mówi.



"Jeżeli będziemy mieli możliwość uzyskania informacji od rządu, że za 4 tygodnie będzie możliwa frekwencja 50 proc. i konsumpcja na salach, wtedy dystrybutorzy otworzą swoje skarbce" - zapewnia gość RMF FM.



"Dodanie do opłaty solidarnościowej kin, czyli branży, która jest od roku zamknięta i jest wpisana w tarczę jako ta, która nie może pokrywać kosztów stałych czy regulować zobowiązań publiczno-prawnych, to wydaje nam się, że ktoś to przez pomyłkę zaproponował" - powiedziała Joanna Kotłowska w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina mówiła też, że wprowadzenie nowego podatku może przełożyć się na ceny biletów do kina: "To jest kolejny podatek, po podatku cukrowym, wzroście energii, mamy wzrost kosztów zatrudnienia, który powoduje, że jest presja na wyrównywanie sobie tej straty".

Joanna Kotłowska stwierdziła też, że rząd nie słucha postulatów branży kinowej.



"Chcielibyśmy podjąć dialog, o który prosiliśmy, żebyśmy mogli płynnie otworzyć kina, bez tego ryzyka, że może za tydzień, może za dwa zostaniemy zamknięci. Bo tak się nie da odmrozić tej branży" - powiedziała prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina.