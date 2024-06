Jarubas o adopcji dzieci przez pary homoseksualne: Bariera nie do przeskoczenia

Wiceszef PSL mówił też, że ludowcy są wierni wartościom, które głosili. Zwracaliśmy uwagę, że projekty dzielące Polaków, dotyczące światopoglądu nie powinny być projektami rządowymi. One się w umowie koalicyjnej nie znalazły. Chłopski upór PSL-u doprowadził do tego, że jeśli te projekty będą procedowane, to będą procedowane jako projekty poselskie - mówił, nawiązując do współpracy z PO w ramach koalicji rządowej.