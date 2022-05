"Posiadam zwykły kredyt nie hipoteczny. Dwa lata temu rata kredytu wynosiła 725 złotych, w kwietniu tego roku płacę już 989 złotych. Kwota kredytu 50 000 złotych" - to tylko jedna z wielu wiadomości wysłanych do naszej redakcji na adres fakty@rmf.fm. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc.

RPP podniosła - kolejny raz - stopy procentowe / Darek Delmanowicz / PAP

450 tys. na 15 lat. Kredyt zaciągnięty w marcu 2021. Rata początkowa 3 200 złotych. Teraz 3 967 - ale dopiero po 2 wyrównaniach raty. Czekają mnie jeszcze 3 zaległe podwyżki oprocentowania. Docelowa rata 5000 zł, a w przyszłości na pewno więcej. Chciałam przejść na stałe oprocentowanie, wtedy rata wynosiłaby ok. 4700 zł. Usłyszałam, że nie mam takiej zdolności kredytowej. Ale zdolność do płacenia coraz wyższej raty ze zmiennym oprocentowaniem mam....nikogo ona nie interesuje...po prostu zabierają z konta. Człowiek już o niczym innym nie myśli tylko o tym skąd wziąć pieniądze na pozostałe rachunki - pisze pani Kasia jedna z naszych słuchaczek.



Czy mogliby Państwo wytłumaczyć mi co ma na celu podnoszenie stop procentowych przy wysokiej inflacji ,gdzie to nie zdaje rezultatu. Ceny wręcz przeciwnie rosną. Czy to nie jest napychanie "kieszeni " bankom. Zwykły, przeciętny kredytobiorca nic z tego nie ma tylko musi płacić więcej. (...) Płaciłem około 380 zł a teraz płacę 606 zł i końca nie widać - wylicza pan Mariusz.



Wszystko drożeje!

Przez ostatnie pół roku budżet przeciętnej, polskiej rodziny stracił około 2 tysięcy złotych. Stało się to za sprawą inflacji, podwyżek rachunków i stóp procentowych - wylicza nasz dziennikarz ekonomiczny Krzysztof Berenda.



Jak to wygląda na przykładzie rodziny z jednym bądź dwójką dzieci, gdzie rodzice zarabiają średnio po cztery tysiące miesięcznie "na rękę"? Jak od października - czyli od pierwszej podwyżki stóp procentowych - zmieniły się wydatki?



Największym - delikatnie mówiąc - wyzwaniem dla wielu polskich rodzin jest ciągłe podnoszenie stóp procentowych. Ogłaszane każdego miesiąca komunikaty NBP oznaczają niemal natychmiastowe podwyżki raty kredytów hipotecznych. Jeśli ktoś ma 300 tysięcy złotych kredytu, to pół roku temu płacił za kredyt 1400 złotych raty. Dziś musi do tego dołożyć kolejnych 1100-1200 złotych - analizuje Krzysztof Berenda.



Kolejna sprawa to drożejąca żywność. Kto wydawał na jedzenie dla rodziny miesięcznie dwa tysiące złotych, teraz musi do tego dołożyć kolejne 400 złotych. Tankowanie samochodu dwa razy - miesięcznie - podrożało o 160 - 200 złotych.

Rachunki za prąd i gaz to podwyżka o kolejnych 50 złotych miesięcznie. Do tego podwyżki w szkołach, przedszkolach i więcej płatne zajęcia dodatkowe.



Złoty osłabia się po decyzji RPP o podwyżce stóp o 0,75 pkt proc.

Polska waluta osłabia się w czwartek po decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 0,75 pkt proc.



Około godziny 17.20 kurs złotego wobec euro osłabiał się o 0,9 proc. do 4,69 zł, a kurs wobec amerykańskiego dolara osłabiał się o 1,98 proc. do 4,46 zł.



Analitycy z Banku Pekao zwrócili uwagę, że większość rynkowych prognoz zakładała, iż RPP podniesie stopy 1,00 pkt proc.



"Dzisiejsza decyzja jest dla rynku rozczarowaniem, stąd osłabienie złotego bezpośrednio po jej publikacji oraz spadek rynkowych stóp procentowych" - wyjaśnili w komentarzu analitycy z Pekao.



RPP w czwartek zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt proc. Tym samym stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,75 proc., stopa depozytowa do 4,75 proc., stopa redyskonta weksli do 5,30 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,35 proc. To ósma podwyżka stóp od października.