"PO jest w kryzysie i tym bardziej moim obowiązkiem jest zwracać na to uwagę, bo wykazuję troskę o to, co będzie dalej. Zawsze odpowiedzialni są liderzy, nawet jeżeli nie zawinili. Muszą prowadzić tak, żeby były dobre wyniki" - tak o obecnej sytuacji w Platformie Obywatelskiej mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Chciałam, żeby młodsze pokolenie było liderem, ale myślę, że Borys Budka nie do końca spełnił moje oczekiwania - z partii, która była bardzo długo drugą, teraz jesteśmy partią trzecią, wyprzedziła nas Polska 2050" - zauważyła była wiceprzewodnicząca PO.

