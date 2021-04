"Typowy test. Rosja sprawdzała, jak daleko może posunąć się w grze z nowym prezydentem (USA – red.). Typowy element zastraszania" – mówi o przegrupowaniu 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy na granicę z Ukrainą Bogusław Pacek, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. "To wyglądało jak przygotowanie do prawdziwej wojny" – dodaje generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Jego zdaniem, ostatnie działania Rosji są odpowiedzią na politykę USA: wybory prezydenckie i głośny sprzeciw nowej administracji w Waszyngtonie wobec Nord Stream2. Jest jeszcze jeden powód. "Przykrycie tego wszystkiego, co dzieje się w Rosji" - dodaje rozmówca Marcina Zaborskiego - "Sytuacja wewnętrzna w Rosji zaczyna wymykać się Putinowi spod kontroli".

W tym kontekście prof. Pacek wymienia między innymi protesty, także w Rosji przeciwko osadzeniu w kolonii karnej czołowego krytyka Kremla, Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista po strajku głodowym jest bliski śmierci, jego prawnicy domagają się dopuszczenia do niego lekarzy.

"Putin został spoliczkowany przez Joe Bidena słowami: Jesteś mordercą" - przypomina nasz gość - "To jest coś, co się zdarza w polityce niebywale rzadko".

Biden z wizytą w Bratysławie? "Może tak być, że Joe Biden jeszcze nie odreagował zmagań z prezydentem Trumpem i trochę celowo omija Warszawę" - stwierdził prof. Bogusław Pacek.

Powtórne wybory prezydenckie na Białorusi? "Opozycja jest za słaba. Społeczeństwo jest przeciwko Łukaszence, przeciwko reżimowi, ale nadal jest prorosyjskie, mentalnie związane z Federacją Rosyjską. Poparcie Putina dla Łukaszenki oznacza bardzo dużo" - ocenił. Przyznał także, że obawia się prowokacji w relacjach Białoruś-Polska. "Nie sądzę, żeby Rosja decydowała się na konflikt w Europie Środkowo-Wschodniej, ale wykorzystanie Białorusi do zaognienia sytuacji jest możliwe" dodaje generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. On sam spodziewa się zaostrzenia sytuacji wokół ludzi ze Związku Polaków na Białorusi. "Większych szykan wobec Polaków" - mówi. "Rosji jest to na rękę" - przypomina.

Wideo youtube

