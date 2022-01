„Tak się składa, że w 2011 roku nadzorowałem kontrolę związaną z katastrofą smoleńską. To nic nadzwyczajnego, że słuchaliśmy w charakterze świadka pod groźbą odpowiedzialności karnej wszystkich odpowiedzialnych za organizowanie tamtej wizyty (…). Procedura jest opisana w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli i dotyczy wszystkich” – tak gen. Marek Bieńkowski skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapowiedź Mariana Banasia dotyczącą pilnej kontroli ws. nadzoru państwa nad służbami specjalnymi i wezwaniu na świadka Jarosława Kaczyńskiego.

Doradca w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli dopytywany o to, co się stanie, jeśli Jarosław Kaczyński nie pojawi na kontroli NIK, odpowiedział: Są pewne etapy. Można nałożyć karę finansową i ją stopniować. Zobaczymy jak to będzie w praktyce - czy zostanie wezwany, czy ta kontrola zostanie rozpoczęta. Jest dużo znaków zapytania.

Zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. Kto powinien ponieść odpowiedzialność?

W mojej ocenie powinny być wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku do tych osób, które niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym rozdysponowały kwotę 25 mln zł w taki sposób, który ewidentnie był niezgodny z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, a przede wszystkim z podstawowym zapisem artykułu 4 ustawy o CBA - mówił o zakupie Pegasusa w Marek Bieńkowski.





Doradca w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli dopytywany o to, kto powinien ponieść konsekwencje za zakup Pegasusa, powiedział: W stosunku do pana pełnomocnika ówczesnego Funduszu Sprawiedliwości pana Wosia, jak i w stosunku do szefa CBA skierowaliśmy zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszenie przez tych panów dyscypliny finansów publicznych.

Były szef policji podkreślił, że wymienił osoby, które zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym przekazały do służby specjalnej 25 mln zł. Paradoksem było to, że księgowa w ministerstwie finansów, która obsługiwała Fundusz Sprawiedliwości, która nie miała dopuszczenia do informacji niejawnych, nie mogła przeczytać umowy, na podstawie której powinna zaksięgować i dokonać przelewu tych pieniędzy. I co? Dostała polecenie na piśmie, że ma to zrobić bez pytania - dodał.

"Gra jest warta świeczki"

Trzecim zadaniem, jakie sobie postawiła ta komisja, są takie zmiany w prawie, aby urealnić nadzór nad służbami prowadzącymi pracę operacyjną - mówił senckiej komisj. ds Pegasusa w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM gen. Marek Bieńkowski, Komendant Główny Policji z lat 2005-2007 i doradca w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli.

Generał przypomniał, że taki postulat został już przez Najwyższą Izbę Kontroli zgłoszony kilkanaście lat temu: Przeprowadziliśmy w 2014 r. taką kontrolę, nadzór nad służbami prowadzącymi pracę operacyjną. Wyniki tej kontroli są niejawne, natomiast opracowaliśmy jawny komunikat, który brzmi zatrważająco. W tamtym czasie nawet premier wiedział tyle o tym co się dzieje w służbach specjalnych, ile szef tej służby pozwolił mu wiedzieć - mówił gen. Bieńkowski.

Nasz gość odniósł się również do głosów negujących powstanie i pracę komisji. Zdaniem Anity Czerwińskiej, rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości będzie to jedynie "polityczny teatr": Jeśli to ma być taki teatr polityczny, który zmobilizuje wszystkie istotne siły polityczne w naszym kraju do tego, żeby po pierwsze zdobyć się na refleksję, że coś tu jest nie tak. A po drugie, żeby przygotować, przy pewnym konsensusie - bo to jest konieczne - takie zmiany w prawie, które urealnią nadzór, to wydaje mi się, że gra jest warta świeczki - powiedział gen. Bieńkowski.