"Nie mamy na razie jeszcze żadnych poszlak, że to był atak, czy próba zabójstwa, o charakterze politycznym, ale jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz" – powiedział o zamachu na premiera Słowacji dr Łukasz Lewkowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Instytutu Europy Środkowej. Był on gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Dr Lewkowicz o zamachu na premiera Słowacji: Prawdopodobnie miał charakter polityczny Michał Dukaczewski / RMF FM Co wiadomo o napastniku? Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM mówił, że "pojawił się w słowackich mediach krótki wywiad z członkiem rodziny tego pana, który zdementował ewentualnie chorobę psychiczną swojego krewnego i jakieś bardzo negatywne nastawienie do Roberta Ficy". On tylko powiedział, że osoba, która dokonała zamachu, nie lubiła i nie głosowała na Roberta Ficę - zaznaczył dr Łukasz Lewkowicz. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dr Lewkowicz o zamachu na premiera Słowacji: Prawdopodobnie miał charakter polityczny Nie mamy na razie jeszcze żadnych poszlak, że to był atak, czy próba zabójstwa, o charakterze politycznym, ale jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz - stwierdził. Ekspert zwrócił uwagę na to, że "w mediach jest ta informacja o tym, że to jest były ochroniarz, który sam również został w przeszłości napadnięty w czasie pracy w jednym z centrów handlowych". Brakuje informacji, czy on był powiązany z jakąś partią polityczną, czy wykazywał jakieś tendencje do krytyki obecnego rządu czy Roberta Ficy - dodał. Czy ochrona była odpowiednia? Jak zwrócił uwagę dr Lewkowicz, "już się pojawiły informacje, że ochrona Roberta Fico nie do końca zadziałała, ponieważ tam doszło do spotkania z mieszkańcami Handlovej, ze Słowakami, i ci Słowacy nie byli skontrolowani". Ten pan mógł ze swoją bronią swobodnie podejść i oddać strzały. Tu jest dużo wątków do wyjaśnienia - zaznaczył. Fico jest "trochę teflonowym politykiem" Na pytanie Tomasza Terlikowskiego o postać Roberta Ficy, dr Łukasz Lewkowicz stwierdził, że "to najważniejsza postać polityczna w ostatnich kilkudziesięciu latach niepodległości Słowacji". Jak zauważył, Fico jest "trochę teflonowym politykiem". Nie udało się udowodnić tych powiązań dotyczących zabójstwa Kuciaka - podkreślił dr Lewkowicz. Zaznaczył, że Fico w ostatnich miesiącach próbował zreformować prawo w Słowacji, aby nie można go było postawić przed sądem. Podkreślił jednocześnie, że Robert Fico "przyniósł Słowakom pewną stabilizację". Miał problemy zdrowotne, problemy z alkoholem, ale wyszedł z tego i powrócił na scenę polityczną - przypomniał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Retoryka prorosyjska na Słowacji Ekspert zaznaczył, że "retoryka antyukraińska, prorosyjska jest wśród pewnej części elektoratu słowackiego bardzo popularna". Ja się spotkałem nawet z liczbą 30 proc. społeczeństwa słowackiego, które może tej retoryce ulegać. To są ludzie, którzy mają poglądy skrajnie prawicowe, lewicowe, ale krytyczne wobec Ukrainy, popierające Rosję. Smer (partia założona przez Roberta Ficę - przyp. red.) jest jedną z partii, która próbuje to wykorzystać politycznie - powiedział dr Łukasz Lewkowicz. Więcej informacji o zamachu na premiera Słowacji znajdziecie TUTAJ. Zobacz również: Polscy siatkarze przegrali z Niemcami w meczu towarzyskim

