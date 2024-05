Obrona powietrzna strąciła 17 z 20 rosyjskich dronów, które atakowały w nocy cele na południu Ukrainy – powiadomił w czwartek rano dowódca sił powietrznych armii ukraińskiej generał Mykoła Ołeszczuk. Ukraińskie drony zaatakowały magazyny ropy naftowej we wsi Jurowka pod miastem Anapa w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji; w zakładach wybuchł pożar – poinformowała agencja informacyjna Unian z powołaniem na źródła rosyjskie. Czwartek był 806. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonowaliśmy dla was w raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

23:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał dekretem Serhija Ruda ze stanowiska szefa Zarządu Ochrony Państwa (UDO) Ukrainy. Rud stał na jego czele od 2019 roku - poinformował portal Ukrainska Prawda.

Nie podano przyczyn dymisji Ruda. Portal Ukraińska Prawda sugeruje jednak, że może ona mieć związek z aresztowaniem dwóch pułkowników UDO, którzy byli zamieszani w plany rosyjskiej służby bezpieczeństwa FSB zamachu na Zełenskiego.

We wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała pięć osób, które działając na rzecz Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji planowały zamach na prezydenta Zełenskiego. Wśród aresztowanych jest dwóch pułkowników UDO, ukraińskiej służby ochrony najwyższych urzędników.

"Do siatki, której działalność nadzorowała FSB z Moskwy, należało dwóch pułkowników UDO (Zarządu Ochrony Państwa), którzy przekazywali tajne informacje Federacji Rosyjskiej" - oświadczyła SBU w komunikacie, opublikowanym we wtorek na Telegramie.

23:09

Niemcy zakupią od Stanów Zjednoczonych trzy systemy HIMARS dla Ukrainy - poinformował niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas wizyty w Waszyngtonie.

"Potrzeby Ukrainy na froncie są ogromne, a Niemcy przyspieszają dostawy broni" - podkreślił i wyjaśnił, że mowa jest o systemach MLRS z rezerw amerykańskiej armii, za które Niemcy zapłacą.

20:33

Dwie osoby zginęły, a osiem zostało rannych w czwartek w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim na południu Ukrainy - powiadomił szef administracji tego regionu Serhij Łysak.

20:15

M2 Bradley, którego Rosjanie szczerze nienawidzą, znów dał im się we znaki. Przekazany przez Amerykanów bojowy wóz piechoty po raz kolejny upolował rosyjski czołg, tym razem z odległości 1500 metrów.

20:02

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawy o przedłużeniu stanu wojennego na Ukrainie, a także przedłużeniu powszechnej mobilizacji z 14 maja na 11 sierpnia. Jest to jedenaste przedłużenie stanu wojennego i mobilizacji od początku inwazji na Rosję na pełną skalę.

18:30

Ukraina powinna nadal atakować rafinerie w Rosji, a krytykowanie tej strategii przez USA nie jest uzasadnione, ponieważ stwarza ona taką presję na Moskwę, jaką miały wywrzeć sankcje na rosyjski sektor energetyczny - ocenia amerykański magazyn "Foreign Affairs": .

Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) tylko do końca marca zniszczyły 14 proc. zdolności produkcyjnych rosyjskich rafinerii i zmusiły Kreml do wprowadzenia sześciomiesięcznego zakazu eksportu paliw. Jeden z największych na świecie producentów ropy jest teraz zmuszony do importu benzyny. A jednak administracja prezydenta USA Joe Bidena skrytykowała ukraińskie ataki na rafinerie - przypomina "FA".

Zdaniem "FA", taka sytuacja zmusi prawdopodobnie Rosję do zwiększenia eksportu surowca, ponieważ nie dysponuje ona możliwościami składowania go na dużą skalę.

16:30