Czy dalej jej po drodze z kolegami z Partii Razem? Jak odbiera słowa Macieja Koniecznego, który apelował do niej o dostosowanie jej statusu w klubie do tego, co aktualnie robi? Czy szuka dla siebie innej politycznej przystani? Na te i inne pytania odpowie Paulina Matysiak, posłanka Partii Razem, która będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Z założycielką ruchu "Tak dla rozwoju" porozmawiamy także o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Kto jej zdaniem ponosi winę za kontrowersyjną sprzedaż działki pod CPK? Jak ocenia działania rządu w tej sprawie?

Zapytamy również o to, czy zagłosuje za odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Czy jej zdaniem były minister sprawiedliwości powinien trafić do aresztu? Czy poprze kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu?

